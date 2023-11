Formel-3-Weltcup Macau 2023: Sieg für Browning & heftiger Feuerunfall

Luke Browning (Hitech GP) gewinnt den Macau-Grand-Prix und darf sich Formel-3-Weltmeister 2023 nennen! Der Williams-Junior dominiert ein chaotisches Rennen, das nach einem heftigen Feuer-Unfall von Paul Aron (Prema) für eine lange Zeit unterbrochen werden musste.

"Das Auto war großartig zu fahren, es war eine Freude", strahlt Browning auf dem Podium, auch wenn die lange Rotphase schwierig war und sich die Strecke anschließend stark veränderte. "Es war nicht einfach, die Konzentration so lange aufrecht zu halten. Aber ich war sehr motiviert. In Kurve 13 war es wirklich rutschig, in der ersten Runde war es etwas heikel. Aber ich habe es wirklich sehr genossen."

Dennis Hauger (MP) belegt die zweite Position, gefolgt von Gabriele Mini (Prema). "Es hat Spaß gemacht und wir hatten heute die Pace, um vorne mitzufahren", freut sich Hauger. "Wir waren dicht an der höchsten Stufe des Podiums dran, aber es hat nicht gereicht." Bei seinem Angriff auf Browning war der MP-Pilot "auf der falschen Seite".

Auch Mini, der schon am Vortag auf dem dritten Platz landete, ist ehrlich: "Es wäre besser gewesen zu gewinnen, denn dafür sind wir hier", ist der Alpine-Junior enttäuscht. "Der dritte Platz ist natürlich nicht schlecht, aber es hätte besser sein können!"

Mari Boya (MP) wird Fünfter. Richard Verschoor (Trident) erreicht als Sieger der letztmaligen Ausgabe im Jahr 2019 den sechsten Platz. Isack Hadjar (Hitech GP) beendet den Macau-Grand-Prix 2023 als Siebter. Zane Maloney (Carlin), Oliver Goethe (Campos) und Laurens van Hoepen (ART Grand Prix) komplettieren die Top-Zehn.

Browning dominiert nach dem Start

Beim Start konnte Browning seine Poleposition nutzen, um in Führung zu gehen. Dahinter musste sich Alex Dunne (Hitech GP) nach seinem zweiten Platz vom Vortag gegen Mini geschlagen geben. In der Lisboa-Kurve strandete der Brite in den Reifenstapeln, was eine kurzfristige FCY-Phase zur Folge hatte.

Während Browning das Geschehen an der Spitze dominierte und sich innerhalb von nur einer Runde um zwei Sekunden absetzen konnte, kämpfte Dino Beganovic (Prema) gegen seinen Teamkollegen um den zweiten Platz. Zwar schaffte es der Prema-Pilot, kurzfristig an Mini vorbeizugehen, allerdings verpasste er in der Lisboa-Kurve den Bremspunkt, was zum Einschlag und einer erneuten Gelbphase führte.

Aron profitierte und rutschte auf den dritten Platz nach vorne, allerdings musste er sich den Angriffen von Hauger und Boya erwehren. Zu Beginn der vierten Runde konnte der Norweger vorbeiziehen und die dritte Position übernehmen. Eine Runde später ging auch Boya an Aron vorbei.

Lange Unterbrechung nach Feuer-Unfall

In der siebten Runde sorgte Aron für die Schrecksekunde: Der Este krachte heftig in die Streckenbegrenzung, wobei die Hinterachse abriss und sein Formel-3-Renner in Flammen aufging. Aron konnte das Auto rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Die Rennleitung musste das Rennen unterbrechen, um das Feuer zu löschen, die Strecke von Trümmerteilen zu befreien und beschädigte Leitplanken zu wechseln.

Der genaue Unfallhergang ließ sich anhand der TV-Bilder nicht erkennen, allerdings waren auch Marti und Wurz beteiligt, die zum Zeitpunkt des Unfalls hinter Aron auf den Plätzen sechs und sieben lagen, und anschließend beide mit einem kaputten Frontflügel um den Guia Circuit fuhren.

"Ich kam um die Kurve und konnte sehen, dass Paul [Aron] direkt vor mir einen Unfall hatte", beschreibt Wurz die Situation vor ihm. Der Jenzer-Pilot musste ausweichen und berührte dabei die Betonmauer, wobei der Frontflügel beschädigt wurde. Zudem kämpfte der Österreicher anschließend mit einem Getriebeproblem und konnte nach dem Restart nicht mehr am Rennen teilnehmen.

Rennende hinter dem Safety-Car

Browning behielt nach der erneuten Rennfreigabe wieder die Nerven. Der Brite wartete lange, bis er das Tempo anzog. Das eröffnete Hauger die Chance, nicht nur an Mini vorbeizugehen, sondern auch eine Attacke auf Browning zu starten, die er jedoch abwehren konnte.

Wenig später krachte Nikola Tsolov (ART Grand Prix) zum wiederholten Male an diesem Wochenende in die Streckenbegrenzung und sorgte schon nach einer Runde für den erneuten Einsatz des Safety-Cars. Die letzten drei Runden gingen unter Gelb zu Ende, weshalb der Browning-Sieg nicht mehr in Gefahr geriet.

Sophia Flörsch (Van Amersfoort) erreichte im Qualifikationsrennen am Samstag die 15. Position und profitierte in der Anfangsphase des Hauptrennens von den Ausfällen vor ihr. Nach der Unterbrechung lag die Münchenerin auf dem zehnten Platz, allerdings musste sich Flörsch nach dem Neustart gegen Goethe und van Hoepen geschlagen geben und erreichte schlussendlich den elften Platz.

Mit Bildmaterial von Macau GP.