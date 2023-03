Goethe schillert mit Platz zwei: Deutsches Podium in der Formel 3

Audio-Player laden

Deutschland hat wieder einen Piloten auf dem Nachwuchspodium: Oliver Goethe fuhr beim Saisonauftakt der Formel 3 in Bahrain auf Platz zwei und damit zu seinem ersten Podestplatz in der Serie. Der Trident-Pilot musste sich in Sachir nur seinem Trident-Teamkollegen Gabriel Bortoleto geschlagen geben.

Goethe war von Startplatz vier aus ins Rennen gegangen, konnte sich im Laufe des Rennens aber noch um eine Position verbessern. Der 18-Jährige war als Dritter ins Ziel gefahren, profitierte allerdings von einer Zeitstrafe gegen den Führenden Gabriele Mini, der aufgrund einer späten Safety-Car-Phase so noch auf Platz acht zurückgereicht wurde.

Im Sprintrennen am Samstag hatte der Däne, der auch eine deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und 2023 unter deutscher Lizenz antritt, Platz sechs belegt, sodass er nach dem ersten Wochenende der Saison auf Platz zwei der Gesamtwertung liegt - drei Punkte hinter Bortoleto.

Oliver Goethe ist einer der größten Hoffnungen des deutschen Motorsportnachwuchses. 2022 hatte er die Meisterschaft in der Euroformula Open souverän für sich entschieden - damals noch unter dänischer Flagge. Zudem durfte er bereits zwei Rennen für Campos in der Formel 3 absolvieren und überzeugte mit Rang vier im Hauptrennen von Spa-Francorchamps.

2023 tritt er Vollzeit in der Formel 3 an.

Goethe, dem entfernte Verbindungen zum deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe nachgesagt werden, ist ein echter Globetrotter. Geboren in London und aufgewachsen in England, wohnt er mittlerweile in Monaco. Er besitzt mit der dänischen und der deutschen zwei Staatsbürgerschaften. Sein Vater Roald Goethe ist Deutscher und ebenfalls Rennfahrer.

Das letzte Podium eines deutschen Fahrers im Formel-1-Unterbau hatte es 2021 gegeben, als David Schumacher (ebenfalls für Trident) in Spa Zweiter wurde. Der Sohn von Ralf Schumacher hatte in der Saison auch ein Rennen gewonnen und fährt mittlerweile in der DTM.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.