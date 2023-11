Macau-Grand-Prix: Diese berühmten Formel-1-Piloten stehen in der Siegerliste

Der Macau-Grand-Prix gehört zu den legendärsten Motorsport-Veranstaltungen der Welt: Seit 1954 kämpfen junge Talente auf dem Guia Circuit nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern vor allem um den Aufstieg in die Königsklasse des Motorsports. Nicht wenige Fahrer, die in Macau das legendäre Formel-3-Rennen gewonnen haben, schafften wenige Jahre später den Sprung in die Formel 1.

Ob Ayrton Senna, Michael Schumacher oder Ricardo Patrese: Die Siegerliste des Macau Grand Prix ist mit großen Namen gespickt. Das Formel-3-Rennen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zum Höhepunkt der Veranstaltung entwickelt. Und obwohl es nicht Teil einer Meisterschaft ist, sondern als Einzelevent zählt, darf sich der Sieger als Formel-3-Weltmeister bezeichnen.

Der Macau-Grand-Prix feierte seine Premiere im Jahr 1954, zunächst als Amateurrennen für einheimische Motorsportfans. Erst 12 Jahre später ging erstmals ein professionelles Rennteam an den Start, als Mauro Bianchi für Alpine-Renault gewann. Durch seinen Sieg wurde das Macau-Rennen auch international bekannt.

Das gefährlichste Rennen der Welt?

Doch die Gefährlichkeit des Rennens bleibt unbestritten: Zahlreiche Todesfälle, vor allem im Motorradrennen, das 1967 erstmals ausgetragen wurde, überschatteten die Veranstaltung. Arsenio Laurel, Sieger der Jahre 1962 und 1963, verunglückte in der Saison 1967 tödlich, als er mit seinem Lotus 41 gegen eine Ufermauer prallte. Der zweifache Macau-Sieger starb in den Flammen.

Es war der erste Todesfall in der Geschichte des Rennens - aber längst nicht der einzige. In den 1970er Jahren verloren fünf Teilnehmer ihr Leben. 1974 starben sogar mehrere Zuschauer, als sich der Wagen von Dieter Glemser drehte und in eine weitgehend ungeschützte Menschenmenge raste.

Auch Michael Schumacher steht in der Macau-Siegerliste Foto: Motorsport Images

Das Formel-3-Rennen erfreute sich schnell großer Beliebtheit und zog auch internationale Fahrer und junge Talente an, die vom Aufstieg in die Formel 1 träumen. Das Ansehen des Macau-Grand-Prix stieg dadurch erheblich, auch wenn schwere Unfälle weiterhin nicht ausgeschlossen werden konnten.

Macau im Wandel der Zeit ...

Im Jahr 2000 durchbrach der Niederländer Frans Verschuur wegen eines Bremsversagens an seinem Renault Mégane die Streckenbegrenzung. Er rammte ein geparktes Auto, einen Lastwagen und mehrere Fußgänger, von denen einer getötet wurde. Verschuur trug schwere Rücken- und Beinverletzungen davon.

Die Sicherheit auf dem Guia Circuit wurde in den letzten Jahren erheblich verbessert, was schwere Unfälle zwar nicht verhindert, aber ihre Folgen deutlich verringert hat. Der heftige Abflug von Sophia Floersch 2018 ging glimpflich aus, nachdem die Fangzäune einige Jahre zuvor erhöht und stabilisiert worden waren.

Ayrton Senna feiert 1983 den Erfolg in Macau Foto: Motorsport Images

Spätere Formel-1-Weltmeister in Macau

Viele Talente, die sich in die Siegerlisten des Macau-Grand-Prix eintrugen, schafften den Sprung in die Formel 1 - zwei Piloten sogar bis zur Weltmeisterschaft: Ayrton Senna triumphierte 1983, als das Rennen erstmals mit Formel-3-Boliden ausgetragen wurde.

Michael Schumacher gewann 1990 gegen Mika Häkkinen. Damals bestand das Rennen aus zwei Einzelrennen, bei denen der Gesamtsieger aus der kombinierten Gesamtzeit ermittelt wurde. Häkkinen gewann das erste Rennen mit einem Vorsprung von 2,7 Sekunden vor Schumacher.

Schumacher und Häkkinen kömpften 1990 um den Sieg Foto: Motorsport Images

Stattdessen setzte Häkkinen zum Angriff an. Schumacher wehrte sich, woraufhin der Finne seinem Kontrahenten ins Heck fuhr. Während Häkkinen ausschied, beendete Schumacher das Rennen mit einem kaputten Heckflügel und durfte sich als Gesamtsieger feiern lassen.

Die deutschen Sieger in Macau

Schumacher und Senna konnten das Rennen jeweils nur einmal gewinnen. Vern Schuppan, Ricciardo Patrese und Geoff Lees, die ebenfalls den Aufstieg in die Königsklasse schafften, triumphierten mehrfach. John MacDonald, der als einziger Fahrer sowohl im Auto als auch auf dem Motorrad gewinnen konnte, hält mit vier Siegen den aktuellen Rekord.

Ralf Schumacher siegte beim Macau-Grand-Prix 1995 Foto: Motorsport Images

Die Siegerliste des Macau-Grand-Prix

Alle Sieger seit der Premiere im Jahr 1954. Ehemalige oder aktuelle Formel-1-Piloten sind fett markiert.

1954 Eddie Carvalho

1955 Robert Ritchie

1956 Doug Steane

1957 Arthur Pateman

1958 Chan Lye Choun

1959 Ron Hardwick

1960 Martin Redfern

1961 Peter Heath

1962 Arsenio Laurel

1963 Arsenio Laurel

1964 Albert Poon

1965 John MacDonald

1966 Mauro Bianchi

1967 Tony Maw

1968 Jan Bussell

1969 Kevin Bartlett

Dieter Quester

1971 Jan Bussell

1972 John MacDonald

1973 John MacDonald

Vern Schuppan

1975 John MacDonald

Vern Schuppan

Riccardo Patrese

Riccardo Patrese

Geoff Lees

Geoff Lees

1981 Bob Earl

Roberto Moreno

Ayrton Senna

1984 John Nielsen

Maurício Gugelmin

1986 Andy Wallace

Martin Donnelly

1988 Enrico Bertaggia

David Brabham

Michael Schumacher

David Coulthard

1992 Rickard Rydell

1993 Jörg Müller

1994 Sascha Maassen

Ralf Schumacher

Ralph Firman

1997 Soheil Ayari

1998 Peter Dumbreck

1999 Darren Manning

2000 André Couto

Takuma Satō

2002 Tristan Gommendy

2003 Nicolas Lapierre

2004 Alexandre Prémat

Lucas di Grassi

2006 Mike Conway

2007 Oliver Jarvis

2008 Keisuke Kunimoto

2009 Edoardo Mortara

2010 Edoardo Mortara

2011 Daniel Juncadella

2012 António Félix da Costa

2013 Alex Lynn

2014 Felix Rosenqvist

2015 Felix Rosenqvist

2016 António Félix da Costa

2017 Daniel Ticktum

2018 Daniel Ticktum

2019 Richard Verschoor

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.