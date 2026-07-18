Massenkollision auf der Quali-Outlap: Strafenhagel nach irrer Formel-3-Szene

Es waren irre Szenen, die sich im Qualifying zum Formel-3-Rennen in Spa-Francorchamps abgespielt haben - und Szenen, die sich bereits im Vorfeld abgezeichnet hatten. Nach der Qualifikation in Belgien hat es für die Nachwuchspiloten der Formel 3 eine wahre Strafenflut gegeben, nachdem es während der Session im Pulk zu mehreren Kollisionen gekommen war - in der Outlap!

Doch was war eigentlich passiert? Auf dem Weg zu den fliegenden Runden hatte sich fast das komplette Formel-3-Feld kompakt hinter dem Führenden auf der Strecke, Theophile Nael (Campos), versammelt. Denn: Keiner der Fahrer wollte als Erster auf die schnelle Runde gehen, da er auf der langen Kemmel-Geraden dann keinen Windschatten gehabt hätte.

So kam es, dass Nael äußerst langsam fuhr, ihn dahinter aber niemand überholen wollte. "Pass auf Strafen auf und erinnere dich daran, was im Briefing gesagt wurde", ermahnte ihn sein Renningenieur am Funk. "Ja, aber niemand wird mich jetzt überholen wollen", meinte er daraufhin. "Fahr einfach langsam und dann schauen wir, was passiert", so der Ingenieur.

Zahlreiche Kollisionen

Was passierte, war kurz darauf ein echtes Chaos, das sich bereits im Training angedeutet hatte, da es dort zu einer ähnlichen Pulkbildung vor den schnellen Runden gekommen war. Der Auslöser war Trident-Pilot Noah Strömsted, der nach Kurve 13 auf den AIX von Yevan David auffuhr und eine wahre Kettenreaktion auslöste.

Strömsted, bei dem das rechte Vorderrad abriss, touchierte noch James Wharton (Prema), während David in den anderen Prema von Jose Garfias geschickt wurde. Strömsted und David mussten ihre Autos daraufhin auf der Strecke parken.

Im hinteren Teil des Feldes kam es dadurch noch zu einer Kollision zwischen DAMS-Pilot Nandhavud Bhirombhakdi und Hiyu Yamakoshi (Van Amersfoort), der in die Streckenbegrenzung geschickt wurde.

Die Rennleitung unterbrach die Session 9:38 Minuten vor dem Ende mit einer roten Flagge. Da zu der Zeit der Regen zunahm und noch die Qualifying-Session der Formel 2 und das zweite Training der Formel 1 auf dem Programm standen, entschied man sich letztendlich dafür, die Session nicht noch einmal zu starten.

Die Poleposition ging damit an Audi-Junior Freddie Slater (Trident) vor Ferrari-Junior Tuukka Taponen (MP) und dem in der Streckenbegrenzung gestrandeten Yamakoshi. "Es ist irgendwie Glück und irgendwie vielleicht auch Pech", meint der Japaner. "Ich denke, mit meinem Auto wäre die Poleposition drin gewesen, aber ich werde es nie erfahren, da wir das Ganze nicht richtig zu Ende gebracht haben."

Elf Fahrer mit Gridstrafen belegt

Nach der Session hagelte es aber noch reihenweise Strafen: Insgesamt elf Fahrer wurden von den Kommissaren mit Gridstrafen belegt.

Weil Strömsted als Auslöser für die Kollision mit David gesehen wurde, muss er im Sprint- und im Hauptrennen jeweils fünf Positionen zurück. Wharton, Bhirombhakdi, Taito Kato (ART), Louis Sharp (Prema) sowie Jin Nakamura (Hitech) erhielten jeweils eine Strafe von drei Positionen, weil sie auf der Ideallinie unnötig langsam gefahren waren.

Das gilt auch für Nael, der jedoch gleich fünf Positionen zurück muss, da er als Führender das Tempo vorgab und so mit seiner Aktion das restliche Feld beeinträchtigte.

Auch Meisterschaftsleader Ugo Ugochukwu (Campos) sowie Gerrard Xie (DAMS) bekamen eine Gridstrafe von drei Positionen für beide Rennen, da auch sie unnötig langsam auf der Ideallinie unterwegs waren und die Strecke ohne Grund verlassen hatten und dabei Positionen in der Schlange gutmachten.

Zu guter Letzt erwischte es auch Garfias und Van Amersfoorts Bruno del Pino mit einer Gridstrafe von drei Plätzen, da sie laut der Kommissare auf ihrer Aufwärmrunde Schlangenlinien im dichten Feld fuhren, was als gefährliche Fahrweise gewertet wurde.

Das Sprintrennen startet am Samstag um 10 Uhr MESZ.