Nach dreijähriger Pause: Formel 3 und GT-Weltcup kehren zurück nach Macau!

Was zu Beginn des Jahres bereits vermutet wurde, ist nun offiziell bestätigt: Formel 3 und GT-Weltcup kehren zurück auf den Guia Circuit nach Macau! Die beiden Rennserien werden bei der 70. Jubiläumsausgabe des Macau Grand Prix (16. bis 19. November 2023) wieder zur Hauptattraktion.

In den vergangenen drei Jahren fanden die Rennen infolge der Corona-Pandemie und den restriktiven Einreisebestimmungen nicht statt. Als Ersatz wurden von 2020 bis 2022 die Läufe der chinesischen Formel-4-Meisterschaft und der Macau-GT-Cup ausgetragen, die in Europa allerdings nicht so viel Aufmerksamkeit genießen.

In der Saison 2023 feiert die Formel 3, die offiziell als "Macau-GP" ausgetragen wird, ihr Comeback in der Zockermetropole. Zum Einsatz kommen die aktuellen Formel-3-Boliden, mit Dallara-Chassis und 3,4-Liter-V6 von Mecachrome, die schon 2019 ihre Macau-Premiere feierten.

Auch GT-Weltcup mit Macau-Comeback

Auch der Macau-GT-Weltcup wird 2023 wieder stattfinden. Schon im vergangenen Jahr gab es Pläne, die beiden Veranstaltungen wieder aufleben zu lassen, allerdings gab es bei der Einreise nach China zu dieser Zeit noch immer eine umfassende Quarantänezeit. Nun wurde ein Dreijahresvertrag abgeschlossen, der die langfristige Zukunft des Macau-GP sichern soll.

"Die Geschichte von Macau und der F3 ist eine der berühmtesten im Motorsport, und die Veranstaltung ist seit langem das Highlight im Kalender der Formel-Nachwuchsserie", sagt FIA-Formelsportchef Nikolas Tombazis. "Im Laufe der Jahrzehnte wurden die größten Namen des Rennsports beim Großen Preis von Macau auf die Probe gestellt, da eine herausragende Leistung auf dem Guia Circuit ein sicheres Zeichen für Talent und Engagement ist."

Auch Marek Nawarecki, der bei der FIA für den Rundstreckensport zuständig ist, freut sich über die Rückkehr des GT-Weltcup nach Macau. "Die Menge der beteiligten Hersteller und der homologierten Autos machen die GT3-Plattform zur erfolgreichsten Kundenrennkategorie der FIA", sagte er.

Unverändertes Format mit Quali- & Hauptrennen

"Daher ist es wichtig, dass sie ihren eigenen Höhepunkt in Form einer eigenständigen Veranstaltung im Sprintformat hat, bei der ein FIA World Cup Titel vergeben wird." Weil die Bedeutung der GT3-Klasse wird weiter zunehmen wird, sei die Rückkehr der FIA-Rennen auf die Straßen von Macau eine äußerst positive Entwicklung, glaubt Nawarecki.

Die Rennformate bleiben im Vergleich zur Vergangenheit unberührt: Es finden weiterhin Qualifikationsrennen und Hauptrennen statt, in dem der Gesamtsieger ermittelt wird. Die Rennen der Formel 3 finden über zehn beziehungsweise 15 Runden statt, während die GT-Piloten für zwölf beziehungsweise 16 Runden am Lenkrad drehen.

