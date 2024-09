Neues Formel-3-Auto ab 2025: "Perfektes Werkzeug" für F1-Vorbereitung

Am Rande ihres Saisonfinale-Wochenendes 2024 in Monza (Italien) hat die Formel 3 der FIA am Samstag das neue Auto für die nahe Zukunft präsentiert. Es kommt wie schon das Vorgängermodell aus dem Hause Dallara. Die Typenbezeichnung des neuen Boliden ist F3 2025. Eingesetzt werden soll das Auto aber nicht nur in der kommenden Saison, sondern in den kommenden drei Saisons, also bis einschließlich 2027.

In puncto Design folgt der neue Formel-3-Renner dem Vorbild seiner "großen Brüder" aus der Formel 2 und der Formel 1. So verfügt auch der Dallara F3 2025 über einen verstellbaren Heckflügel (DRS). Das Cockpit wurde im Vergleich zum Vorgänger, dem Dallara F3 2019, etwas größer und ergonomischer gestaltet.

Angetrieben wird der Dallara F3 2025 von einem 3,4-Liter-Sechszylinder-Motor von Mecachrome. Die Leistung des Saugmotors wird mit 380 PS bei einer Maximaldrehzahl von 8.000 Umdrehungen pro Minute angegeben. Die Räder des neuen Formel-3-Boliden sind 16-Zöller, bestückt mit Slickreifen von Pirelli.

Als Kraftstoff soll in der Formel 3 der FIA ab der Saison 2025 ein hundertprozentig nachhaltiger Sprit von Aramco zum Einsatz kommen. Dieser befindet sich derzeit noch in der Entwicklung und soll im kommenden Jahr auch in der Formel 2 eingesetzt werden.

Bereits Juni dieses Jahres wurde der neue Formel-3-Bolide einem ersten Härtetest unterzogen. Beim Shakedown in Varano (Italien) saß die ehemalige Formel-2- und IndyCar-Pilotin Tatiana Calderon im Cockpit.

Seither hat man dem F3 2025 mit unterschiedlichen Fahrern mehr als 2.000 Testkilometer aufgebrummt. Bis zum Renndebüt Mitte März 2025 in Melbourne (Australien) wird es weitere Testfahrten geben, darunter die offiziellen Wintertests mit allen Teams im Frühjahr. (Formel-3-Kalender 2025)

Formel-3-Serienchef Bruno Michel sagte anlässlich der Präsentation des Dallara F3 2025 in Monza: "Ich freue mich sehr, unser neues Formel-3-Auto vorzustellen, das in den kommenden drei Saisons eingesetzt wird. Genau wie es für das Formel-2-Auto gilt, so haben wir zusammen mit der FIA ein Fahrzeug entwickelt, das anspruchsvoll und sicher ist und das perfekte Werkzeug für die Vorbereitung junger Fahrer darstellt, die künftig Formel 1 fahren wollen."