Paul Aron über Horror-Crash in Macau: "Ich dachte, ich würde verbrennen!"

Paul Aron sorgte beim Formel-3-Weltcup in Macau für eine Schrecksekunde: Der Prema-Pilot schlug in der Paiol-Kurve heftig in die Streckenbegrenzung ein, woraufhin sein Bolide in zwei Teile zerbrach und in Flammen aufging. "Als ich die Flammen sah, dachte ich, ich würde verbrennen!", beschreibt Aron den schockierenden Moment nach dem Unfall.

Der Este lag zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem fünften Platz und kämpfte gegen Pepe Marti (Campos), der ihn stark unter Druckt setzte. "Ich hatte eine kleine Berührung mit der Mauer in der Kurve vor der Haarnadel, aber danach fühlte sich das Auto gut an, also fuhr ich weiter", erklärt Aron gegenüber Motorsport.com die Hintergründe seines Unfalls.

"In der nächsten Runde, als ich in den schnellen Teil der Strecke einbog, versagte mein rechter hinterer Querlenker und ich fuhr direkt in die Mauer", sagt der Prema-Pilot. "Nach dem Crash war ich ziemlich verwirrt. Ich wusste nicht, was passiert war, denn das Auto reagierte sehr unvorhersehbar, was mit dem hinteren Querlenker zu erklären ist. Es passierte so schnell."

"Ich habe mich bereits beruhigt und es geht mir gut", gibt Aron Entwarnung. "Aber meine größte Sorge galt meiner Familie, weil ich wusste, wie es von außen aussehen würde. Sie sind alle hier, also wollte ich nicht, dass sie sich Sorgen machen."

Aron geht "ein erhöhtes Risiko" ein

"Das ist Macau, da kann so etwas passieren, und leider passierte der Defekt an einer der schnellsten Stellen der Strecke und dort, wo die Mauern am nächsten sind." Der 19-Jährige war vom siebten Startplatz in das Rennen gegangen und lag nach den Ausfällen von Alex Dunne (Hitech GP) und Dino Beganovic (Prema) zeitweise auf dem dritten Rang.

Dann wurde er sowohl von Dennis Hauger als auch Mari Boya (beide MP) überholt. Aron verrät, dass ihn seine mangelhafte Höchstgeschwindigkeit auf der Geraden dazu zwang, in den kurvigen Teilen ein erhöhtes Risiko einzugehen, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen.

"Schon im ersten Rennen waren wir auf den Geraden langsam", erinnert der Prema-Pilot an den Vortag. "Es wäre schön gewesen, auf dem Podium zu stehen, aber es ist immer schwierig, wenn man auf den Geraden mit der Geschwindigkeit kämpft."

"Es ist eine Veranstaltung, bei der man alles gibt, und wenn einem auf den Geraden die Geschwindigkeit fehlt, muss man versuchen, sie in den Kurven wieder aufzuholen", versucht Aron eine Erklärung für seinen Unfall zu finden. "Das kann riskant sein, und nachdem ich die Mauer gestreift habe, könnte das der Grund für den Defekt sein, wobei ich mir nicht sicher bin."

Mit Bildmaterial von Macau GP.