Starterliste Macau GP 2023: Deutsche Fahrer und bekannte Namen

Die Formel 3 kehrt auf den gefährlichen Guia Circuit in Macau zurück! Beim diesjährigen Macau Grand Prix (16. bis 19. November 2023) treten knapp 30 Fahrerinnen und Fahrer gegeneinander an. Auf der Starterliste sind in diesem Jahr nicht nur deutsche Fahrerinnen und Fahrer zu finden, sondern prominente Namen und alte Bekannte. Zudem gibt es eine Überraschung!

Erstmals nach dreijähriger Corona-Zwangspause findet das traditionsreiche Motorsport-Event wieder im vollen Umfang statt - denn in den vergangenen Jahren wurde das Rennen aufgrund der strengen Einreisebestimmungen nicht ausgetragen. Als Ersatz fanden in Macau von 2020 bis 2022 die Rennen der chinesischen Formel-4-Meisterschaft statt.

Aber jetzt, pünktlich zum 70. Jubiläum des Macau GP, dürfen die besten Formel-3-Piloten aus der ganzen Welt wieder starten. Gute Nachrichten gab es bereits im Juni dieses Jahres: Die FIA hat einen Dreijahresvertrag mit den Organisatoren abgeschlossen. Damit steht fest, dass der Macau Grand Prix auch in den kommenden Jahren den Saisonhöhepunkt für die Nachwuchstalente markiert.

Macau GP 2023 mit Wurz und Montoya

Ein Blick in die Starterliste für den Macau GP 2023 zeigt, dass die besten Nachwuchspiloten der Welt in die chinesische Zockermetropole reisen: Daniel 'Dan' Ticktum konnte sich in den Jahren 2017 und 2018 schon einmal in die Siegerliste eintragen, auf der auch Ayrton Senna und Michael Schumacher zu finden sind.

Richard Verschoor triumphierte im Jahr 2019 und ist somit der letzte Macau-GP-Sieger. Der Niederländer möchte seinen Titel in diesem Jahr mit Trident verteidigen. Dabei scheint es Verschoor offenbar egal zu sein, dass er mittlerweile in der Formel 2 startet und nur eine Woche später das Saisonfinale in Abu Dhabi bestreitet. Mit Roman Stanek (Trident), Isack Hadjar (Hitech GP) und Zane Maloney (Carlin) starten drei weitere Formel-2-Piloten in Macau.

Aus deutschsprachiger Sicht wird neben Sophia Flörsch auch Charlie Wurz an den Start gehen. Der 17-jährige Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Alexander Wurz wird für Jenzer ins Lenkrad greifen. Der Deutsch-Däne Oliver Goethe möchte seiner diesjährigen Formel-3-Saison, in der er einen Sieg in Silverstone feiern konnte, mit einem Macau-Erfolg die Krone aufsetzen.

Sein Campos-Teamkollege wird Sebastian Montoya, der Sohn des frühen Formel-1-Piloten Juan Pablo Montoya. Der Kolumbianer war in diesem Jahr schon in der FIA Formel 3 am Start und belegte am Ende der Saison den 16. Gesamtrang. Mit Ugo Ugochukwu, dem ersten Euro4 Champion, und Noel Leon, dem diesjährigen Champion in der Euroformula Open, sind zwei aktuelle Titelgewinner dabei.

Die größte Überraschung allerdings: Gabriel Bortoleto, der Formel-3-Champion des Jahres 2023, steht bisher noch nicht auf der Starterliste! Drei Cockpits sind noch unbesetzt, allerdings nicht bei seinem Meisterteam Trident ...

Starterliste für den Macau Grand Prix 2023

#1 Richard Verschoor (Trident)

#2 Roman Stanek (Trident)

#3 Ugo Ugochukwu (Trident)

#5 Max Esterson (Jenzer)

#6 Charlie Wurz (Jenzer)

#7 Matias Zagazeta (Jenzer)

#8 Dino Beganovic (Prema)

#9 Gabriele Mini (Prema)

#10 Paul Aron (Prema)

#11 Luke Browning (Hitech GP)

#12 Isack Hadjar (Hitech GP)

#14 offen (Hitech GP)

#15 Pepe Marti (Campos)

#16 Sebastian Montoya (Campos)

#17 Oliver Goethe (Campos)

#18 Noel Leon (Van Amersfoort)

#19 Sophia Floersch (Van Amersfoort)

#20 Tommy Smith (Van Amersfoort)

#21 Gregoire Saucy (ART Grand Prix)

#22 Christian Mansell (ART Grand Prix)

#23 Nikola Tsolov (ART Grand Prix)

#24 Zane Maloney (Carlin)

#25 Dan Ticktum (Carlin)

#26 offen (Carlin)

#27 Franco Colapinto (MP)

#28 Mari Boya (MP)

#29 offen (MP)

