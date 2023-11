Ticktum nach Macau-Unfall sauer: "Sollte auf diesem Niveau nicht passieren"

Für Dan Ticktum, einen der Favoriten auf den Gesamtsieg beim diesjährigen Formel-3-Weltcup in Macau, endete das Qualifikationsrennen in den Reifenstapeln. Der Carlin-Pilot, der das Rennen 2017 und 2018 gewann, wurde beim Anbremsen der Lisboa-Kurve von Ugo Ugochukwu (Trident) abgeschossen. "Solche Fehler dürfen meiner Meinung nach auf diesem Niveau nicht passieren", ärgert sich Ticktum.

Schon im Qualifying lief es für den ehemaligen Red-Bull-Junior nicht perfekt, als er nur den 13. Startplatz erreichte. "Das ist schade", zieht Ticktum ein enttäuschendes Fazit. "Ein Sieg war in weiter Ferne, aber ich lag schon auf Platz zehn oder elf. Mit ein paar mehr Überholmanövern und einem guten Start morgen hätte ich locker unter die ersten Fünf fahren können."

"Er hat sich einfach verbremst und mich in die Mauer gedrückt", berichtet Ticktum. "Ich war gerade bei den Stewards und habe mir das Onboard-Video angeschaut. Er kam von ganz hinten." Durch den unverschuldeten Ausfall wird der Brite das Hauptrennen am Sonntag vom Ende des Feldes in Angriff nehmen.

"Er wollte meinen Teamkollegen [Zane Maloney] überholen, nicht mich, aber wäre ich nicht da gewesen, wäre er auch in der Mauer gelandet. Er hat die Situation falsch eingeschätzt", sagt der Carlin-Pilot. "Das ist ein Fehler, der passieren kann, aber es gibt einige relativ unerfahrene Fahrer, vor allem hier in Macau."

Ticktum auch 2024 wieder am Start?

"In der Formel 4 kann ich es verstehen, wenn man erst 15 oder 16 Jahre alt ist", so Ticktum. "Natürlich sind einige Fahrer unerfahren, aber ich finde, dass solche Fehler nicht passieren dürfen." Schon 2019, bei der letzten Ausgabe des Formel-3-Weltcup, musste der Brite nach einem Ausfall am Samstag alle Hoffnungen auf den Gesamtsieg begraben.

Auch wenn es mit dem dritten Macau-Sieg in diesem Jahr nicht klappen sollte, will der Brite in den kommenden Jahren wieder in Macau an den Start gehen: "Ich habe vor, zurückzukommen, egal wie alt ich werde, ich mag es, das Rennen in einem Formel-3-Auto zu fahren, es ist aufregender als in einem GT-Auto."

"Ich würde gerne wiederkommen und das Rennen noch einmal gewinnen, vielleicht sogar zwei weitere Male", schmunzelt Ticktum. "Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Speed. Das weiß auch das Team, das ein schwieriges Jahr hinter sich hat. Aber schauen wir mal, was das nächste Jahr bringt."

Mit Bildmaterial von Macau GP.