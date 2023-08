218,71 km/h: Formel E stellt offiziellen Indoor-Geschwindigkeitsrekord auf

Formel-E-Pilot Jake Hughes hat sich vor dem Saisonfinale in London einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde gesichert. Mit 218,71 km/h verbesserte er nach offiziellen Angaben den bisherigen Rekord für die Höchstgeschwindigkeit in einem Innenraum um mehr als 50 km/h. Hughes erzielte den Rekord am Dienstagabend auf dem Indoor-Teil der Formel-E-Strecke in London, der durch ein ehemaliges Lagerhaus führt.

McLaren-Pilot Hughes setzte sich bei dem Rekordversuch im Duell gegen Mahindra-Pilot Lucas di Grassi durch. Der Formel-E-Veteran blieb mit einem Spitzenwert von 217,65 km/h gut ein km/h unter der neuen Bestmarke von Hughes.

Beide Piloten absolvierten die Rekordfahrt nicht in ihren herkömmlichen Formel-E-Autos. Vielmehr fuhren sie modifizierte Gen3-Autos, sogenannte Genbeta. Diese wurden speziell für den Rekordversuch optimiert.

So wurde die Leistung von normalerweise 350 Kilowatt auf 400 Kilowatt erhöht, was 544 PS entspricht. Die Leistungssteigerung wurde durch die Aktivierung des vorderen Antriebsstrangs erreicht. Dieser dient beim normalen Gen3-Fahrzeug nur der Energierückgewinnung, wurde nun aber zum Allradantrieb umfunktioniert.

Zudem wurde die Aerodynamik auf einen möglichst geringen Luftwiderstand getrimmt und Reifenpartner Hankook lieferte spezielle Reifen mit einer weicheren Mischung.

"Das Genbeta-Auto zu fahren und den Guinness-Weltrekord für die höchste Geschwindigkeit eines Fahrzeugs in einem Gebäude aufzustellen, war eine ganz besondere Erfahrung", sagt Hughes. "Ich fühle mich sehr geehrt, dass man mich gebeten hat, an einem so aufregenden Projekt teilzunehmen. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Gelegenheit haben würde, es zu versuchen."

"Jetzt den Rekord zu halten, ist ziemlich unglaublich, vor allem in einem Formel-E-Rennwagen. Ich wusste nicht, wie sehr ich diesen Rekord wollte, bis ich sah, wie Lucas nach mir versuchte, den Rekord zu brechen. Als bekannt gegeben wurde, dass ich der Rekordhalter bin, war ich sehr stolz", so Hughes.

Mit Bildmaterial von FIA Forumla E.