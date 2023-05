Andre Lotterers Ergebnisflaute: "Muss mich besser qualifizieren"

Platz vier beim Saisonauftakt in Mexiko war noch ein gelungener Saisonstart, doch danach lief es für Andre Lotterer in der Formel E nicht mehr rund. Erst beim ersten Rennen in Berlin gelang dem 41-jährigen Routinier vom Porsche-Kundenteam Avalanche Andretti wieder sein bestes Ergebnis seit dem Auftaktrennen - mit Platz acht.

Sein Teamkollege Jake Dennis gewann dagegen den Saisonauftakt und stand seitdem dreimal als Zweiter auf dem Podium. Als Tabellenvierter darf sich der Brite noch Hoffnungen auf den WM-Titel machen. Lotterer hingegen liegt mit nur 23 Punkten auf Rang 13 und läuft seinem ersten Sieg in der Elektro-Formelserie weiter hinterher.

Was also ist los beim dreimaligen Le-Mans-Sieger, der in seiner Karriere schon so viele Erfolge feiern konnte? "Wir sind in Mexiko gut gestartet. Da war sogar noch ein bisschen mehr drin. Aber dann habe ich im Qualifying ein paar Fehler gemacht und mich nicht so gut qualifiziert", sagt er.

Und genau da liegt der Hase im Pfeffer: "Wenn man etwas weiter hinten startet, wird es trotz guter Aufholjagden nicht mehr richtig gut. Wir müssen einfach schauen, dass wir uns besser qualifizieren. Die Performance ist eigentlich da. Ich muss sie nur abrufen."

Im Qualifying konnte Lotterer Dennis in dieser Saison noch nicht bezwingen, im Rennen landete er hingegen vier Mal vor seinem Teamkollegen. Dennis' durchschnittlicher Startplatz im Saisonverlauf liegt bei 8,5, Lotterers bei 15,5. An die Teamleistung vom Auftakt in Mexiko konnte auch Andretti als Team bislang nicht anknüpfen.

Kann Lotterer das teaminterne Duell noch drehen? Das ist für ihn zweitrangig: "Ich konzentriere mich auf mich und darauf, gute Punkte zu sammeln. Ob ich dann vor ihm bin oder nicht, hängt natürlich vom Rennverlauf ab."

Als nächstes steht Monaco auf dem Programm, bisher nicht unbedingt eine Lotterer-Strecke. Doch Mitte Juli geht es nach Rom, wo der Deutsche bereits zweimal auf dem Podium gestanden hat.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.