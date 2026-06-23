COTA-Debüt fix: Formel E stellt Rekordkalender für Gen4-Ära vor

Die Formel E hat einen geschichtsträchtigen Kalender für die Saison 2026/27 vorgestellt. Mit dabei im neuen Rekord-Programm der elektrischen Weltmeisterschaft sind drei Kurse, die ihr Debüt in der Serie feiern - darunter auch der Circuit of the Americas (COTA).

In Austin wird am 6. Februar der vierte Saisonlauf ausgetragen. Zudem stoßen im Mai und Juni die Traditionsstrecken Brands Hatch und Zandvoort zum Rennkalender hinzu.

Die Neuerungen sind Teil einer XXL-Saison mit insgesamt 21 Rennen - ein massiver Sprung im Vergleich zu den nur vier Läufen in der Saison 2025/26. Dieser Zuwachs fällt genau mit der Einführung des neuen Gen4-Boliden zusammen, der mit über 800 PS (600 kW) das bisher leistungsstärkste Auto in der Geschichte der Formel E sein wird.

Mehr traditionelle Rennstrecken

Da das neue Auto im Vergleich zum Vorgänger Gen3 Evo zudem um 87 Kilogramm schwerer und um 90 Millimeter breiter ausfällt, weicht die Elektroserie vermehrt auf permanente Rennstrecken aus.

Brands Hatch ersetzt beispielsweise das ExCeL in London. Die Saison startet im kommenden Dezember mit einem Double-Header im saudi-arabischen Dschidda, gefolgt vom traditionellen Januar-Termin in Mexiko-Stadt.

Danach stehen die Stationen Austin, Miami, Sao Paulo, Sanya, Berlin, Monte Carlo, Brands Hatch, Zandvoort, Madrid und Shanghai auf dem Programm, ehe das große Saisonfinale am 24. und 25. Juli in Tokio über die Bühne geht.

Das sagen die Verantwortlichen zum Kalender

"Wir sind unglaublich stolz, unseren bislang größten und ehrgeizigsten Kalender präsentieren zu können", erklärt Alberto Longo, Mitbegründer und Chef der Formel E. "Die Expansion auf 21 Rennen in 13 ikonischen Städten ist ein riesiger Meilenstein. Weltbekannte Strecken wie den COTA in Austin, Zandvoort und Brands Hatch willkommen zu heißen, bietet die perfekte Bühne für unsere neue Gen4-Ära."

"Jeder Stopp auf diesem Kalender wurde ausgewählt, um maximales sportliches Drama zu garantieren", so Longo weiter. "Die Saison mit unserem allerersten Nachtrennen in Dschidda zu eröffnen, um den Topspeed der Gen4-Autos zu demonstrieren, setzt ein spektakuläres Ausrufezeichen."

"Gleichzeitig sorgt die Zusammenfassung unserer Rennen in kontinentale Cluster dafür, dass wir so nachhaltig wie möglich agieren. Die Strecken sind schneller, der Wettbewerb ist härter - und wir können es kaum erwarten, diese historische Saison einzuläuten."

COTA schon lange ein Thema

In der kommenden Saison ist somit auch die US-Grand-Prix-Strecke der Formel 1 in Austin mit von der Partie. Laut Formel-E-Boss Jeff Dodds ist dies Teil der Bestrebungen, "ein zweites Rennen in den USA" zu etablieren.

Pascal Wehrlein im Gen4-Auto von Porsche für die Formel E 2026/27 Foto: Porsche AG

"Wir haben uns viele verschiedene Veranstaltungsorte angeschaut", fügt der Geschäftsführer der Formel E im Gespräch mit Motorsport.com hinzu. "Das Thema COTA kam tatsächlich schon vor drei Jahren auf. Ich war damals vor Ort und habe Bobby Epstein [Streckenchef] besucht. Wir sind die Strecke abgefahren, um zu sehen, was nötig wäre, damit die Formel E hier fahren kann."

"Wir waren uns damals beide einig: So wie die Autos zu dem Zeitpunkt waren, war es vielleicht nicht die richtige Strecke. Es war besser, auf das Gen4-Auto zu warten. Austin hat sich für uns immer richtig angefühlt: eine lebendige, wachsende Stadt, der Fokus auf Technologie und Innovation sowie ein Verständnis für Nachhaltigkeit."

Gen4-Ära die richtige Zeit

"Von der Stadt her hat es super gepasst. Wir hatten nur das Gefühl, dass das Layout der Strecke den Autos nicht erlauben würde, ihr volles Potenzial zu zeigen. Also wurde Gen4 zu unserem Ziel, um in den Kalender zu kommen - und ich freue mich sehr, dass wir eine Einigung erzielen konnten."

Damit unterscheidet sich der Kalender grundlegend von der Debütsaison 2014/15, als die Formel E noch dem Dogma folgte, ausschließlich auf reinen Stadtkursen in den Metropolen zu fahren.

Da die Serie laut Dodds aber nun "erwachsen wird", musste die Meisterschaft ihre Identität anpassen. Dennoch legt die Formel E weiterhin Wert darauf, Strecken in der Nähe großer Ballungsräume zu nutzen - wie Jarama (Madrid), Brands Hatch (London) oder Zandvoort (Amsterdam).

Neues Sprintformat kommt

Das sind jedoch nicht die einzigen Anpassungen, die die Formel E vornimmt. In der ersten Gen4-Saison wird es auch Änderungen an den Double-Header-Wochenenden geben, von denen insgesamt acht ausgetragen werden: Dschidda, Berlin, Monte Carlo, Brands Hatch, Zandvoort, Madrid, Shanghai und Tokio.

Während das zweite Rennen des Wochenendes wie ein traditioneller E-Prix abläuft, wird das erste Rennen unter dem Namen "Eprix Unleashed" als eine Art Sprintrennen über 25 bis 30 Minuten ausgetragen - mit voll aufgedrehten Fahrzeug-Einstellungen.

"Im Grunde heißt es da: Full Send", erklärt Dodds. "Vom Moment, in dem die Ampel ausgeht, sieht man die vollen 450 Kilowatt und viel Abtrieb - man sieht diese Autos am absoluten Limit. Wir sind ziemlich begeistert."

"Wer für ein Wochenende anreist, sieht am einen Tag ein komplexes, hochgradig taktisches Strategierennen. Und am anderen Tag sieht man die Fahrer in diesem Biest von einem Auto einfach nur ballern. Man bekommt also diese zwei extremen Facetten zu sehen."

Das ist der gesamte Kalender

Runde 1 & 2: 18. & 19. Dezember 2026 - Dschidda, Saudi-Arabien (Jeddah Corniche Circuit)

Runde 3: 16. Januar 2027 - Mexiko-Stadt, Mexiko (Autódromo Hermanos Rodríguez)

Runde 4: 06. Februar 2027 - Austin, USA (Circuit of the Americas)

Runde 5: 20. Februar 2027 - Miami, USA (Miami International Autodrome)

Runde 6: 13. März 2027 - São Paulo, Brasilien (Anhembi Sambadrome Circuit)

Runde 7: 17. April 2027 - Sanya, China (Haitang Bay Circuit)

Runde 8 & 9: 08. & 09. Mai 2027 - Berlin, Deutschland (Tempelhof Airport Street Circuit)

Runde 10 & 11: 15. & 16. Mai 2027 - Monte Carlo, Monaco (Circuit de Monaco)

Runde 12 & 13: 29. & 30. Mai 2027 - Kent, Großbritannien (Brands Hatch)

Runde 14 & 15: 18. & 19. Juni 2027 - Zandvoort, Niederlande (Zandvoort Circuit)

Runde 16 & 17: 26. & 27. Juni 2027 - Madrid, Spanien (Circuito del Jarama)

Runde 18 & 19: 10. & 11. Juli 2027 - Shanghai, China (Shanghai International Circuit)

Runde 20 & 21: 24. & 25. Juli 2027 - Tokio, Japan (Tokyo Street Circuit)