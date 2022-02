DAMS hat neuen Boss: Ex-Formel-1-Pilot Charles Pic übernimmt

Audio-Player laden

Der französische Traditionsrennstall DAMS, seit vielen Jahren in der Formel 2 und auch in der Formel E aktiv, hat einen neuen Besitzer. Es ist Charles Pic, der in den Jahren 2012 und 2013 in der Formel 1 am Start war und der ein enger Freund der DAMS-Familie ist.

Gegründet wurde DAMS im Jahr 1988 von Jean-Paul Driot. Nach dem Tod des Teamgründers im August 2019 hatten sich dessen Söhne Olivier und Gregory Driot dafür ausgesprochen, das Team am Leben zu halten. Dieser Ankündigung lassen sie nun Taten folgen, indem sie Pic zum neuen DAMS-Boss ernannt haben.

"Wenngleich wir das Team schweren Herzens übergeben, ist dies der beste Weg, um sicherzustellen, dass das Erbe von DAMS erhalten bleibt und weiter ausgebaut wird", erklären die Brüder Oliver und Gregory Driot in einer gemeinsamen Mitteilung.

"Nach dem Tod unseres Vaters war es immer unser Ziel, das Team weiter voranzubringen. Wir wissen, dass DAMS unter Charles und vor allem mit den leidenschaftlichen und loyalen Mitarbeitern, die seit vielen Jahren mit uns zusammenarbeiten, noch mehr leisten kann."

Pic sei "ein profunder Kenner des Motorsports", unter dessen Leitung "das Erbe des Teams weitergeführt und gedeihen wird", erklären die Brüder und halten fest: "Wir glauben, dass unser Vater stolz auf diesen nächsten Schritt gewesen wäre. Es ist eine große Ehre für uns, DAMS an einen anderen großen französischen Motorsport-Namen zu übergeben."

Pic, der selber zwar nie für DAMS fuhr, aber dennoch seit vielen Jahren eine enge Verbindung zur Familie Driot genießt, dankt Oliver und Gregory Driot "für diese großartige Gelegenheit, die DAMS-Geschichte fortzusetzen."

"Unsere Familien stehen sich seit langem sehr nahe, denn Jean-Paul kannte meinen Großvater, der in der Vergangenheit DAMS-Piloten, wie etwa meinen Patenonkel Eric Bernard und Olivier Panis unterstützt hat und der auch mir während meiner Karriere sehr geholfen hat. Es ist eine große Ehre für mich, das Erbe von Jean-Paul im französischen Motorsport fortzuführen", so Pic.

Im Zusammenhang mit seiner Übernahme stellt Pic aber sofort klar, dass er nicht daran denkt, das Team umzubenennen: "DAMS ist eine starke Marke mit Kultcharakter. Wir haben nicht vor, diesen Namen zu ändern, da wir sicherstellen wollen, dass Jean-Pauls Erbe fortbesteht. Es ist geplant, das Team an seinem derzeitigen Standort in Le Mans zu belassen."

Die Driot-Brüder lassen noch wissen, dass man abgesehen von Pic keine Kandidaten im Auge hatte, an die man das Team übergeben würde. "Das Team stand nicht zum Verkauf. Wir wurden von Charles kontaktiert und stellten sehr schnell fest, dass sein Ansatz und seine Vision mit unseren Werten und unserem Rennsportgeist übereinstimmen."

Seit DAMS im Jahr 1988 von Jean-Paul Driot gegründet wurde, hat sich der Rennstall zu einem der erfolgreichsten überhaupt im Formelsport entwickelt. Über sieben unterschiedliche Formelserien hinweg hat DAMS 15 Fahrertitel, 16 Teamtitel und insgesamt 168 Rennsiege eingefahren.

Für den bislang letzten DAMS-Sieg sorgte Marcus Armstrong am Formel-2-Wochenende Anfang Dezember 2021 in Dschidda (Saudi-Arabien). Für 2022 wechselt Armstrong zu Hitech und wird bei DAMS vom Japaner Ayumu Iwasa ersetzt. Roy Nissany bleibt dem Team erhalten. In der Formel E setzt DAMS als Einsatzteam für Nissan in der bereits begonnenen Saison 2022 als Nissan-e.dams auf Sebastien Buemi und Maximilian Günther.

