Dan Ticktum offen für Topteams: "Ich bin doch nicht dumm!"

NIO gehört zu den Schlusslichtern in der Formel E, doch mit Dan Ticktum hat das Team einen talentierten Fahrer in seinen Reihen, der in seiner erst zweiten Saison in der elektrischen Formel-Weltmeisterschaft bereits viermal in die Punkteränge fuhr. Der Brite ist jedoch offen für einen Wechsel, sollte ein Top-Team Interesse an den Diensten des 24-Jährigen haben. "Ich bin nicht dumm", sagt Ticktum, der sich manchmal wünscht, ein besseres Auto zu fahren.

Ticktum ist schnell, keine Frage, doch der Brite war immer wieder in Skandale verwickelt. In der Formel-E-Saison 2023 fuhr er hinter dem Safety-Car in das Heck eines Konkurrenten, um seinen beschädigten Frontflügel loszuwerden. In der britischen Formel 4 fuhr er seinem Teamkollegen sogar absichtlich unter Gelb ins Auto, was ihm eine zweijährige Sperre einbrachte. Der Brite neigt auch dazu, offen und laut zu kritisieren, wenn es nicht läuft.

Sein Charakter ist auch den Teamchefs bekannt, doch sein Talent könnte ihm helfen, eines Tages in einem Top-Team der Formel E zu fahren. Mit NIO zeigt er immer wieder seine Stärken, obwohl der Antriebsstrang der Chinesen nicht gerade für seine Effizienz bekannt ist. In der Gesamtwertung liegt der 24-Jährige mit zwei sechsten und zwei zehnten Plätzen vor Edoardo Mortara im Maserati und seinem Teamkollegen Sergio Sette Camara. Punktgleich ist er mit Lucas di Grassi (Mahindra).

NIO ist seit der Saison 2017/18 in der Formel E aktiv und war noch nie so gut wie in dieser Saison. Fünf Rennen vor Saisonende liegt das Team auf dem neunten Platz vor Mahindra und Abt-Cupra. Laut Ticktum hat sich NIO seit der Einführung des Gen3-Autos 2023 verbessert, aber es gibt immer noch viele Teams, die besser sind. Deshalb würde er sofort wechseln, wenn sich eine bessere Gelegenheit ergeben würde.

"Im Moment ist es schwierig", sagt er. "Ich genieße die Arbeit mit dem Team, aber wenn ich Leistungen wie heute in Jakarta bringe, wünsche ich mir manchmal, in einem besseren Auto zu sitzen. Das soll nicht respektlos klingen, denn alle hier arbeiten sehr hart auf der Strecke. Wir müssen die Probleme eher abseits der Strecke lösen. Wenn ich Angebote von besseren Teams bekäme, würde ich mir das natürlich anschauen, aber wir werden sehen, was passiert."

Neben der Formel E gibt es noch eine weitere Serie, die Ticktum in seine Planungen einbeziehen würde. Auch wenn die Elektro-Formel-Weltmeisterschaft Priorität hat, würde sich Ticktum auch über Angebote aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC freuen. Um sich zu empfehlen, will der Brite in der Saison 2023 noch mehr Punkte sammeln. Portland (USA), Rom (Italien) und London (Großbritannien) stehen noch auf dem Programm, wobei die europäischen Rennen als Double-Header ausgetragen werden.

"Es wäre schön, noch zweimal in die Punkte zu fahren", sagt Ticktum über seine Ziele. "Ich wäre sehr glücklich, wenn wir noch mehr Punkte sammeln könnten. Das wäre schön." 17 Punkte hat Ticktum bereits gesammelt. Zum Vergleich: In seiner ersten Saison mit NIO kam der Brite auf einen einzigen Punkt. Das nächste Rennen findet am 24. Juni 2023 in Portland statt. Dort hat Ticktum die nächste Chance, die Topteams von sich zu überzeugen.

