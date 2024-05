"Die Formel E gehört zu Berlin": Deutschland-Rennen bis 2027 gesichert

Seit 2015 ist die Formel E in Deutschland zu Gast, seit 2017 wird auf einer temporären Rennstrecke in Berlin-Tempelhof gefahren. Das wird auch in Zukunft so bleiben, denn am Rennsonntag bestätigte Berlins Bürgermeister Kai Wegner, dass der Vertrag für einen Lauf der Elektro-Formel-Weltmeisterschaft auf dem ehemaligen Flughafengelände verlängert wurde.

Der Vertrag wäre 2024 ausgelaufen, doch die Verantwortlichen haben sich auf eine Fortsetzung des E-Prix in Deutschland geeinigt. Drei Jahre sind sicher, aber es soll auch eine Option auf drei weitere Jahre für die Formel E in der Hauptstadt geben. Wie e-formel.de berichtet, freut sich der Regierende Bürgermeister über die Vertragsverlängerung.

"Die Formula E gehört zu Berlin. Seit zehn Jahren gehen die Bilder vom Berlin-E-Prix um die ganze Welt und zeigen Berlin als Metropole für E-Mobilität und nachhaltige Entwicklung - und die Berlinerinnen und Berliner als mitreißende Fangemeinschaft", sagt Wegner.

Berliner Politiker für den Event

"Die Verlängerung des Nutzungsvertrags für den Flughafen Tempelhof unterstreicht die gute Zusammenarbeit zwischen Berlin und der Formula E für dieses einzigartige Sportereignis im Herzen unserer Stadt."

Wegner setzt fort: "Ich freue mich, dass der ehemalige Flughafen Tempelhof auch künftig zum Schauplatz spektakulärer Rennen wird und Berlinerinnen und Berliner sowie Fans aus aller Welt auf seinem historischen Gelände versammelt."

Iris Spranger, die Senatorin für Inneres und Sport, erklärt: "Ich freue mich sehr, dass die Formel E auch in den kommenden Jahren weiterhin als fester Bestandteil im Kalender der Sportmetropole Berlin verankert ist. Diese Rennserie leistet neben dem positiven Beitrag für die öffentliche Wahrnehmung und Akzeptanz von Elektromobilität wichtige Impulse auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft."

Internationaler Kalender - Deutschland dabei

"Besucherinnen und Besucher der Formel E können nicht nur die Rennen anschauen, sondern sich auch über die technologischen Innovationen im Bereich der E-Mobility informieren. Das Land Berlin spielt dabei auch in den nächsten Jahren eine tragende Rolle."

Die Formel-E-Saison 2024 besteht aus insgesamt 16 Rennen in zehn verschiedenen Ländern. In Europa werden oder wurden neben Deutschland folgende Länder besucht: Italien, Monaco und Großbritannien. Weitere Austragungsorte sind Mexiko, Saudi-Arabien, Japan, China und die USA. Die Sieger in Berlin waren Nick Cassidy von Jaguar und Antonio Felix da Costa von Porsche.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.