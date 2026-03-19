DS Automobiles steigt zum Saisonende 2025/26 aus der Formel E aus

DS Automobiles hat verkündet, sich am Ende der laufenden Saison 2025/26 aus der Formel-E-Weltmeisterschaft zurückzuziehen. Der französische Automobilhersteller will seine "Sport- und Technologiestrategie" weiterentwickeln, um sich auf künftig auf Engagements im Golf- und Segelsport zu konzentrieren, anstatt an der bevorstehenden Gen4-Ära der elektrischen Formelrennserie teilzunehmen.

Die Entscheidung fällt inmitten von Spekulationen, dass Opel zur Saison 2026/27 in die Formel E einsteigen und damit DS als zweite Marke des Stellantis-Konzerns ablösen wird. Das Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden hat sein Engagement in der Formel E bereits für die aktuelle Saison neu ausgerichtet, indem Citroen im Rahmen einer umfassenderen Umstrukturierung das ehemalige Maserati-MSG-Team übernommen hat.

Kurz vor dem E-Prix von Madrid auf der permanenten Rennstrecke in Jarama (Spanien) am Samstag dieser Woche deutet die Formel E Neuigkeiten über einen potenziellen Neueinsteiger an und bestätigt gleichzeitig den Ausstieg von DS zum Saisonende.

"Wir danken DS für seinen Beitrag zur Rennserie und freuen uns auf eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte. In den kommenden Tagen wird es eine spannende Ankündigung in Bezug auf die Rennserie geben", so ein Statement der Formel E am Donnerstag.

Die PSA-Gruppe (heute Stellantis) stieg zur Saison 2015/16 über ihre Marke DS in die Formel E ein und ging zunächst eine Partnerschaft mit Virgin Racing ein, bevor sie sich für die Gen2-Ära mit Techeetah zusammenschloss. Die Allianz zwischen DS und Techeetah erwies sich sofort als erfolgreich. Mit Jean-Eric Vergne und Antonio Felix da Costa errang man in den ersten beiden Saisons sowohl den Fahrertitel als auch den Herstellertitel.

Aufgrund finanzieller Probleme bei Techeetah beendete DS jedoch nach vier Saisons die Zusammenarbeit. Für für den Beginn der Gen3-Ära (2023) spannte man mit dem Team von Jay Penske (Sohn von Roger Penske) zusammen.

Während Vergne dem französischen Hersteller zum umbenannten Team DS-Penske folgte, gelang es nicht, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Vereinzelte Rennsiege gab es aber weiterhin. Vergnes langjährige Zusammenarbeit mit DS endete schließlich zum Abschluss der Saison 2024/25, als er zusammen mit Nick Cassidy zum Schwesterteam Citroen gewechselt hat.

DS wird die Formel E nach dem diesjährigen Saisonfinale in London mit mindestens 18 Siegen und 55 Podestplätzen sowie zwei Fahrertiteln und zwei Herstellertiteln verlassen. Das Fahrerduo des Teams in der laufenden Saison 2025/26 bilden Maximilian Günther und Taylor Barnard.

Der angekündigte Ausstieg von DS zum Saisonende lässt Unsicherheit über die Zukunft des Teams von Jay Penske in der Formel E aufkommen.