DS-Penske vor Formel-E-Rennen in Saudi-Arabien auf Erfolgskurs

Nach einem erfolgreichen Saisonstart bereitet sich DS-Penske intensiv auf die zweite Runde der Formel-E-Weltmeisterschaft vor, die an diesem Wochenende in Saudi-Arabien ausgetragen wird.

Am 14. Januar hatten die Teammitglieder von DS Penske nach den Plätzen sechs und acht von Jean-Eric Vergne und Stoffel Vandoorne in Mexiko-Stadt wenig Zeit zum Feiern. Kaum war die Nachbesprechung beendet, verließen die Ingenieure des Teams die Rennstrecke, um den ersten Flieger zurück nach Paris zu nehmen. Warum diese Eile?

"Für einige unserer Strategen war die Abreise aus Mexiko am Samstagabend die einzige Möglichkeit, am Montagmorgen im Büro zu sein", erklärt DS-Performance-Direktor Eugenio Franzetti. "Wenn zwei Rennen nur ein Wochenende auseinanderliegen, haben wir bestenfalls fünf oder sechs Tage zum Arbeiten, bevor wir zum nächsten Rennen aufbrechen müssen.

"Nach Mexiko-Stadt, dem ersten Rennen der Saison, hatten wir etwa drei Tage Zeit, um die Daten zu analysieren und nichts dem Zufall zu überlassen. Diese Arbeit ist unerlässlich, wenn wir unsere Autos verbessern und in Zukunft noch besser sein wollen."

"Gleichzeitig mussten wir uns auf das Wochenende vorbereiten, was einen weiteren Teil unserer Ressourcen in Anspruch nahm. In der vergangenen Woche war unser Simulator im Dauereinsatz. Zuerst mit unseren Testfahrern, um am Mapping zu feilen, dann mit Jean-Eric und Stoffel, die am Donnerstag und Freitag Vollgas gaben, um sich mit der Strecke in Diriyah vertraut zu machen. Danach hatten alle ein freies Wochenende, bevor es Anfang der Woche nach Riad ging", so Franzetti weiter.

Gute Stimmung bei den Fahrern

Vergne und Vandoorne zeigten in Mexiko, dass die DS E-Tense FE23 ein gutes Potenzial und der Aufgabe gewachsen sind, gegen die Jaguars und Porsches, die gleichen Gegner wie in der vergangenen Saison, zu bestehen.

Stoffel Vandoorne (im Bild) und Jean-Eric Vergne haben intensiv im Simulator gearbeitet Foto: DPPI

"Ich bin sehr zufrieden mit dem, was mein Auto mir im ersten Rennen geboten hat, zumal ich weiß, dass wir das Potenzial haben, uns zu verbessern", sagt Vergne. "In Mexiko-Stadt konnte ich das Potenzial meines Autos aufgrund des Tagesverlaufs nicht voll ausschöpfen. Aber nach all der Arbeit, die wir in der vergangenen Woche geleistet haben, und angesichts der Streckencharakteristik in Diriyah sind wir zuversichtlich und sehr entschlossen."

Diese Zuversicht könnte auch von einer Teamzusammensetzung herrühren, die für die beiden DS Penske-Stammfahrer vertrauter ist: Vandoorne baut seine Beziehung zu seinem neuen Renningenieur weiter aus, und Vergne trifft wieder auf seinen "alten" Renningenieur, der in Mexiko nicht dabei war.

Beim Saisonauftakt fuhren beide DS-Penske-Fahrer in die Top 10 Foto: DPPI

Werden die akribische Vorbereitung und die ungebrochene Motivation es dem französisch-amerikanischen Team ermöglichen, an diesem Wochenende in die Nähe des Podiums zu kommen oder es sogar zu erklimmen? Erste Anhaltspunkte wird es am Freitagabend nach dem ersten der beiden Rennen geben.

Die Temperaturschwankungen werden in Diriyah sicher geringer sein als in Mexiko, aber die Tatsache, dass Training und Qualifying tagsüber stattfinden, während das Rennen erst nach Sonnenuntergang ausgetragen wird, ist schon eine Besonderheit. Der Start erfolgt in beiden Fällen um 18:03 Uhr Ortszeit (16:03 Uhr MEZ).

Mit Bildmaterial von DPPI.