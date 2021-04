DS-Techeetah bringt in Rom seinen neuen Formel-E-Antrieb auf die Strecke

Der zweite Formel-E-Double-Header in der Saison 2021 findet am 10. und 11. April in der italienischen Hauptstadt Rom statt. DS-Techeetah hat für den zweiten Event der Weltmeisterschaft seinen neuen Antriebsstrang fertiggestellt. Der DS E-Tense FE21 wird auf dem modifizierten Kurs von Roms sein Debüt feiern. Das Team wird den Antriebsstrang gemäß den Regeln auch in der Saison 2021/22 nutzen müssen.

Techeetah jagt seinem vierten Fahrer- und dritten Teamtitel hinterher und der neue Antriebsstrang soll das Team nach dem Saisonauftakt in Saudi-Arabien zurück in die Erfolgspur bringen. In Diriyya landete der aktuelle Champion Antonio Felix da Costa einmal mit Platz drei auf dem Podium. Sein Teamkollege Jean-Eric Vergne ging in beiden Rennen leer aus. Das soll sich in Italien ändern.

DS-Technikchef Xavier Mestelan Pinon sagt: "Aufgrund des neuen Designs erwarten wir einen großen Leistungszuwachs. Natürlich müssen wir den Antriebsstrang erst noch unter Rennbedingungen testen, aber das Team ist sehr selbstbewusst. Der DS E-Tense FE21 sollte für unsere Fahrer und den gesamten Rennstall der Schlüssel zu einem weiteren Doppeltitel sein."

Die Strecke in Rom wurde für die 2021er-Edition des italienischen ePrix modifiziert. Der Kurs hat drei neue Kurven bekommen und ist jetzt 3,385 Kilometer statt nur 2,860 Kilometer lang.

Die Ergebnisse von Techeetah in Rom können sich sehen lassen: Andre Lotterer stand für das Team zweimal auf dem Podium. Vergnes bestes Ergebnis ist ein fünfter Platz aus der Saison 2017/18. Da Costa kam - damals noch für BMW - in Rom bisher nicht über einen neunten Platz hinaus.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.