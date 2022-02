Envision fährt in Gen3-Ära der Formel E mit Jaguar-Antrieb

Audio-Player laden

Der Rennstall Envision bleibt der Formel E erhalten und ist bei der Suche nach einem neuen Antriebspartner fündig geworden: Jaguar wird die Mannschaft mit Einführung des Gen3-Reglements ab der Saison 2022/23 mit Antrieben beliefern. Das gab das britische Team am Dienstag (8. Februar) bekannt.

"Ich bin hocherfreut, bestätigen und ankündigen zu können, dass Envision in den Gen3-Zyklus der Formel E einsteigen wird", sagt Teamchef Sylvain Filippi. "Wir haben uns eine fantastische Partnerschaft mit Jaguar gesichert, was für uns sehr aufregend ist."

"Jaguar ist aus vielen Gründen ein absolut perfekter Partner für uns", fährt der Teamchef fort. "Es ist keine Überraschung, dass Jaguar in den letzten Jahren eine äußerst wettbewerbsfähige Antriebstechnologie entwickelt hat, das können wir an unseren Daten sehen."

Envision war bis zur vergangenen Saison unter dem Teamnamen Virgin bekannt. Von 2015 bis 2018 war der britische Rennstall Werksteam von DS. Nach dem Wechsel der Franzosen zu Techeetah fuhr Envision seit der Saison 2018/19 mit Antrieben von Audi. So auch in der aktuellen Saison, obwohl die Ingolstädter ihr Engagement in der Formel E beendet haben.

In der kommenden Saison folgt dann der Wechsel zu Jaguar, bisher in der Formel E nur als Werksteam und ohne Kunden aufgetreten sind. "Und unsere Strategie war bisher, kein Kundenteam zu haben", sagt Jaguar-Teamchef James Barclay.

"Aber wir hielten den Zeitpunkt für sinnvoll, weil es sehr wahrscheinlich war, dass man an uns herantreten würde, und zweitens aus strategischer Sicht, um wirklich mit dem richtigen Kundenteam zusammenzuarbeiten und beide Parteien zu stärken."

"Für uns geht es im Wesentlichen darum, ein wettbewerbsfähiges Kundenteam zu haben, und Envision hat bewiesen, dass es genau das ist, was für uns sehr, sehr wichtig ist", so Barclay weiter. "Ich freue mich sehr, dass wir in der Gen3 vier Autos mit Jaguar-Antrieb in der Startaufstellung haben werden."

