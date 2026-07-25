Erstes Rennen beim Tokio-E-Prix: DS-Penske unterstreicht sein Potenzial

Beim ersten der beiden Rennen der Formel E in Tokio schrammte DS-Penske am Sonntag nur knapp an einem Topergebnis vorbei. Das französisch-amerikanische Team lag durchweg in der Spitzengruppe und stellte die Konkurrenzfähigkeit des DS E-Tense FE25 auf diesem Kurs eindrucksvoll unter Beweis.

Die Formel-E-Weltmeisterschaft geht in dieser Saison neue Wege und veranstaltet in der japanischen Hauptstadt einen Doppel-E-Prix bei Nacht. Der 2,58 Kilometer lange Stadtkurs mit seinen 18 Kurven wird komplett von Flutlicht erstrahlt. Das sorgt zwar für ein einzigartiges Spektakel, stellt die Fahrer aber auch vor eine echte Herausforderung.

"Nachts - und wenn es dann noch regnet - könnte es extrem knifflig werden", sagte Taylor Barnard vor dem Freien Training. Der Brite hatte hier bereits 2025 auf dem Podium gestanden. "Aber die Strecke ist wirklich cool. Es ist fast schon surreal, durch die Straßen einer solchen Megacity zu fahren - besonders für jemanden wie mich, der ein großer Videospiel-Fan ist."

Nach einem Platzregen, der das erste Freie Training um 15 Minuten verzögerte, fanden die Piloten eine noch feuchte und extrem tückische Strecke vor. Trotz dieser schwierigen Bedingungen fuhr Maximilian Günther die zweitschnellste Zeit der Session - ihm fehlten lediglich zwei Zehntelsekunden auf die Bestzeit. Das Ergebnis war umso bemerkenswerter, als der Deutsche noch bis wenige Stunden vorher mit Fieber zu kämpfen hatte.

Am Samstag änderten sich die Bedingungen komplett. Bei drückender Hitze bestätigten die beiden DS E-Tense FE25 ihre Konkurrenzfähigkeit bereits im zweiten Freien Training: Günther wurde Siebter, Barnard Zehnter. Im Qualifying schaffte der englische Pilot zum achten Mal in dieser Saison den Sprung ins Viertelfinale.

Rennszene mit Maximilian Günther Foto: DPPI

Im Duell gegen Jake Dennis zeigte der Brite eine solide Leistung und sicherte sich schlussendlich den hervorragenden fünften Startplatz. Günther verpasste als Fünfter seiner Gruppe die Duell-Phase zwar knapp, ging aber von einer vielversprechenden neunten Position ins Rennen.

DS-Penske spielt vorne mit

Beim Start in das 36 Runden lange Rennen erwischten beide Piloten einen guten Auftakt und machten jeweils einen Platz gut. Barnard setzte sich sehr schnell in der Führungsgruppe fest, während Günther eine etwas geduldigere Strategie wählte, um seinen Energieverbrauch zu optimieren.

Bei einem E-Prix mit Pit-Boost und einem einzelnen, sechsminütigen Attack-Mode wird die perfekte Umsetzung der Strategie entscheidend. Das DS-Penske-Team setzte diese makellos um: Günther absolvierte seinen Pflichtstopp genau zur Rennhalbzeit als Erster. Barnard dehnte seinen Stint um drei Runden aus und fuhr in dieser Phase die vorübergehend schnellste Rennrunde.

Nachdem die Pit-Boost-Sequenz abgeschlossen war, lagen beide DS E-Tense FE25 weiterhin auf Positionen, die fette Punkte versprachen. Im letzten Drittel des Rennens nutzte Barnard seinen Attack-Mode voll aus und schob sich wieder auf den vierten Platz nach vorne - ein erneuter Beweis für das hervorragende Renntempo seines Autos. Günther entschied sich dafür, die Zusatzleistung erst später zu aktivieren, um in den Schlussrunden die maximale Power zur Verfügung zu haben.

Auto von Taylor Barnard in der Startaufstellung Foto: DPPI

Das extrem enge Energiemanagement in diesem ersten Rennen mischte die Karten am Ende jedoch noch einmal neu. Angesichts versetzter Strategien und eines dicht zusammengeschobenen Feldes verloren beide Fahrer auf den letzten Metern noch etliche Positionen.

Barnard rettete als Zehnter immerhin einen Zähler ins Ziel, während Günther schließlich als 15. gewertet wurde. Dieses Ergebnis spiegelt das echte Leistungsvermögen des Teams kaum wider, das konstant in den Top 10 unterwegs war und über weite Strecken an der Spitze mitkämpfen konnte.

Hoffnung auf den Sonntag

Abseits des reinen Ergebnisses nimmt DS-Penske jedoch viel Positives aus diesem ersten Lauf mit: ein schnelles Auto auf einem anspruchsvollen Kurs, eine starke Leistung im Qualifying, eine Rennpace auf dem Niveau der Spitzenreiter und eine gut exekutierte Strategie.

Diese Elemente bilden eine ermutigende Grundlage für das zweite Rennen in Tokio, das am Sonntagabend (um 20:00 Uhr Ortszeit, 13:00 MESZ) über die Bühne geht. Ohne Pit-Boost und bei drei Runden weniger Distanz wird dieses zweite Rennen unter anderen Vorzeichen stehen. Das könnte dem französisch-amerikanischen Rennstall die Chance bieten, das im Samstagsrennen gezeigte Potenzial diesmal auch in Zählbares umzumünzen.

Transparenzhinweis: Dieser Beitrag wurde mithilfe eines Produktionskostenzuschusses von DS Automobiles ermöglicht. Eine inhaltliche Einflussnahme von DS auf den Beitrag fand nicht statt.