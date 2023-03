"Es ist ein Schachspiel": Wie Sam Bird in Sao Paulo trotz Strafe ein Podium holte

Audio-Player laden

Jaguar-Pilot Sam Bird hielt es für "super riskant", in den letzten Runden des E-Prix von Sao Paulo in Führung zu gehen. Der Brite startete beim ersten Formel-E-Rennen in Brasilien von P10, nachdem er wegen einer Kollision mit Teamkollege Mitch Evans in Hyderabad eine Strafversetzung um fünf Startplätze hinnehmen musste.

Wegen eines Unfalls im Qualifying in Kapstadt konnte er die Strafe dort nicht absitzen, da er nicht am Rennen teilnehmen konnte. In der Anfangsphase des Rennens in Sao Paulo arbeitete sich Bird kontinuierlich nach vorne und lag fünf Runden vor Schluss auf dem dritten Platz. Vor ihm lagen nur der zweite Jaguar von Evans und Nick Cassidy im Envision.

Obwohl er seinen Rückstand auf das Führungsduo drastisch reduzieren konnte und mehr Energie als Evans und Cassidy übrig hatte, fand Bird keinen Weg mehr vorbei und räumte danach ein, dass er nach dem Zwischenfall in Indien vorsichtig war, um nichts zu riskieren, was zu einer Kollision hätte führen können.

Sam Bird wollte teaminterne Kollision vermeiden

"Ich denke, wir haben alles gut getimt. Wir haben die Energie am Anfang genutzt, um an den Leuten vorbeizukommen, von denen ich dachte, dass ich sie überholen müsste. Denn das hätte ein wenig heikel werden können, wenn ich hinter ihnen feststecke", sagt er.

"Und dann fuhr ich mit in der Spitzengruppe. Evans und Cassidy waren am Ende sehr clever. Das musste ich auch sein, denn nach Indien, hatte ich absolut keinen Grund, meine Nase irgendwo hineinzustecken, wo es dem Jaguar-Team Punkte hätte kosten können."

Bird erklärte, dass die Streckencharakteristik in Sao Paulo mit ihren langen Geraden, die in der Formel E nicht üblich sind, es ihm ermöglichte, im Windschatten anderer Fahrer Energie zu sparen, was der Schlüssel zu seinem zweiten Podiumsplatz in diesem Jahr war. "Ich kann keine Lorbeeren dafür einheimsen. Das liegt einfach in der Natur der Strecke", sagt er.

Jaguar-Pilot hat Schachspiel "gut gespielt"

"Es ist ein Schachspiel, und ich hatte das Gefühl, es gut gespielt zu haben. Zu Beginn des Rennens fehlte mir die [notwendige] Energie. Aber dann habe ich mich angepasst und meine Werkzeuge richtig eingesetzt, um Energie zurückzubekommen. Und als ich einen Schritt nach vorne machen musste, habe ich das getan."

"Leider war das Ziel am Ende so groß, dass es sehr riskant gewesen wäre, ein Manöver zu versuchen. Das war es einfach nicht wert." Bird verlässt Sao Paulo als Sechster in der Gesamtwertung. Das nächste Event steht in rund vier Wochen mit dem E-Prix in Berlin an.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.