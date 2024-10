Evo-Stufe: Porsche präsentiert den 99X Electric für die Formel E

Mit den Gen3-Evo-Autos läutet die Formel E ab der Saison 2024/25 eine neue Ära ein. Porsche präsentierte sein überarbeitetes Fahrzeug, den 99X Electric. In das Auto hat Porsche eigene Entwicklungen und das Know-how des Herstellers einfließen lassen. Der Porsche wird im Werksteam weiterhin von Pascal Wehrlein und Antonio Felix da Costa gefahren. Bei Andretti kommen Jake Dennis und der neue Porsche-Werksfahrer Nico Müller zum Einsatz.

Porsche ist seit der Einführung der Gen3-Fahrzeuge das Nonplusultra in der Formel E. Mit Dennis und Wehrlein sicherte sich der Hersteller in den Saisons 2022/23 und 2023/24 die Fahrer-Weltmeistertitel. Das Auto besteht aus vielen Einheitsbauteilen, es gibt aber auch Bereiche, in denen die Hersteller frei arbeiten dürfen und genau diese Teile hat Porsche am Evo-Auto optimiert.

Die Homologation des Autos gilt für zwei Jahre, also für die Saisons 2024/25 und 2025/26. Ab 2026/27 soll das neue Gen4-Auto in der Formel-E-Weltmeisterschaft eingeführt werden. In den Qualifying-Duellen, beim Rennstart und im Attack-Mode darf dann der Frontantrieb zugeschaltet werden. Die Fahrzeuge verfügen also über einen temporären Antrieb an der Vorderachse.

Laut Porsche kann der 99X so innerhalb von zwei Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Der Vorderradantrieb sei eine Herausforderung, aber auch eine Entwicklung, die in die Entwicklung von Elektrostraßenautos einfließen könne. Reifenhersteller Hankook verspricht zudem bessere Reifen, die die Formel E 2024/25 noch schneller machen sollen. Die Reifensätze sind wieder stark limitiert und es gibt nur eine Mischung für trockene und nasse Streckenverhältnisse.

Im Zuge des Evolutionspakets wurde auch am Frontflügel gearbeitet, der nun deutlich robuster sein soll. Er soll künftig Berührungen besser wegstecken als die alte Version. Auch an den Verkleidungen hinter dem Überrollbügel und vor den Hinterrädern hat Porsche Änderungen vorgenommen.

Der Porsche erstrahlt in neuen Farben: lila-grün Foto: Porsche AG

Das Auto erstrahlt in neuen Farben, die natürlich futuristische Namen tragen müssen: Purpleskymetallic und Shadegreenmetallic. Damit ist das rot-weiß-schwarze Design Geschichte, die Autos sind jetzt, einfach gesagt, lila-grün. Das Porsche-Werksteam und das Andretti-Kundenteam werden das neue Auto vom 4. bis 7. November im spanischen Valencia erstmals testen. Dort werden zusätzlich zu den Stammfahrern auch die Fahrerinnen Gabriella Jilkova und Marta Garcia zum Einsatz kommen.

"Die junge und innovative Formel E stellt eine hervorragende Bühne dar, um unsere elektrischen Seriensportler zu promoten", sagt Porsche-Motorsportchef Thomas Laudenbach. Wehrlein fügt hin zu: "Der neue Porsche 99X Electric ist ein supercooles Auto. Weil mir die Farben gefallen, habe ich auch meinen Helm so gestaltet. Außerdem bin ich natürlich stolz darauf, dass ab sofort die Nummer 1 auf der Nase prangt. Ich möchte meinen Titel verteidigen."