Formel E 2021: Pascal Wehrlein wechselt zu Porsche und ersetzt Neel Jani

Pascal Wehrlein tritt in der Formel-E-Weltmeisterschaft 2021 für Porsche an. Der 25-Jährige bildet zusammen mit Andre Lotterer die Fahrerpaarung für Saison 7 und ersetzt in dieser Funktion Neel Jani. Wehrlein hat in der Elektro-Rennserie bislang 17 Rennen für Mahindra absolviert.

Dabei konnte er 72 Punkte sammeln, holte eine Pole-Position und sicherte sich beim Santiago E-Prix in seiner Debütsaison 2018/19 als Zweitplatzierter einen Podiumsplatz. Nach den ersten fünf Rennen der Saison 2019/20 hatte Wehrlein das Team des indischen Herstellers verlassen.

"Es ist eine große Ehre für mich, für Porsche in der Formel E an den Start zu gehen", sagt Wehrlein. "Ich habe schon immer die einzigartige Motorsport-Historie der Marke verfolgt. Mein Respekt vor der legendären Porsche-Erfolgsgeschichte ist riesig. Nun als Werksfahrer für das Porsche-Formel-E-Team an den Start zu gehen, ist eine tolle Chance."

Jüngster DTM-Champion aller Zeiten

"Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen von Porsche für diese großartige Möglichkeit sowie für das Vertrauen in meine Fähigkeiten. Nun freue ich mich darauf, das Team kennenzulernen und die Arbeit in Weissach schnellstmöglich zu beginnen", so Wehrlein weiter.

Neel Jani räumt nach einer Saison das Cockpit bei Porsche Foto: Motorsport Images

Seine ersten Erfahrungen machte Wehrlein im Kartsport. 2010 feierte er seine Premiere im Formel Masters und gewann ein Jahr darauf den Titel. Nach Platz zwei in der Formel-3-Euroserie 2012 ging er in den folgenden Jahren auch in der DTM an den Start. 2013 bis 2015 und 2018 fuhr Wehrlein dort für Mercedes und feierte dort insgesamt drei Triumphe.

Geschichte schrieb er mit dem Titelgewinn 2015, als er im Alter von 20 Jahren der jüngste DTM-Champion aller Zeiten wurde. 2016 und 2017 fuhr Wehrlein für Manor und Sauber in der Formel 1.

Neue Aufgaben für Neel Jani

"Wir freuen uns sehr, Pascal in der Porsche-Familie begrüßen zu dürfen", sagt Porsche-Motorsportchef Fritz Enzinger. "Er hat in seinen jungen Jahren viel Erfahrung in unterschiedlichen Rennserien gesammelt und dort immer wieder glänzen können. Mit Pascal und Andre schicken wir in der Formel E 2021 zwei erfahrene und hochklassige Fahrer ins Rennen, die alles mitbringen, um weitere Erfolge zu feiern."

"Gleichzeitig bedanken wir uns bei Neel Jani für seinen außerordentlichen Einsatz. Er hat einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklungsarbeit für unser Formel-E-Projekt geleistet und damit großen Anteil an den Erfolgen des Porsche-Formel-E-Teams in der abgelaufenen Saison", so Enzinger weiter. "Neel bleibt auch weiterhin ein Teil von Porsche. Wir werden ihn bald wieder für künftige Motorsport-Projekte im Einsatz sehen. Das freut mich sehr."

Mit Bildmaterial von Porsche AG.