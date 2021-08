Formel E 2021/22: Lotterer und Wehrlein fahren weiter für Porsche

Andre Lotterer und Pascal Wehrlein werden auch in der Saison 2021/22 in der Formel-E-WM für Porsche fahren. Das gab das Werksteam des deutschen Herstellers am Mittwoch im Vorfeld des Saisonfinales 2021 in Berlin-Tempelhof bekannt.

"Wir haben in dieser Saison als Team enorme Fortschritte gemacht", sagt Teamchef Amiel Lindesay. "Andre und Pascal haben wesentlich zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Wir freuen uns, dass wir unseren gemeinsamen erfolgreichen Weg in der Saison 8 weitergehen."

Lotterer startet seit der Saison 2019/20 für Porsche in der Formel E. Der 39-jährige Routinier, der 2012 Langstreckenweltmeister wurde und insgesamt dreimal die 24 Stunden von Le Mans gewann, holte bisher eine Poleposition (2019 Mexiko-Stadt) und drei Podiumsplatzierungen (2019 Diriyah, 2020 Berlin, 2021 Valencia).

"Wir haben trotz einiger Achtungserfolge in dieser Saison noch nicht alle unsere Ziele erreicht. Umso mehr freue ich mich, dass mir Porsche die Möglichkeit gibt, über die aktuelle Saison hinaus meinen Beitrag zur weiteren Entwicklung des Teams zu leisten", sagt Lotterer.

Wehrlein, der aktuell seine erste Formel-E-Saison für Porsche bestreitet, war 2015 DTM-Champion. Über die Formel 1 kam er vor drei Jahren in die Formel E. Sein bisher bestes Ergebnis war im April der dritte Platz in Rom. In Puebla holte er die Poleposition.

"Ich bin als Neuling im Team sehr gut aufgenommen worden und habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt", betont Wehrlein. "In unserer ersten gemeinsamen Saison haben wir viel erreicht und sind zu einer festen Größe in der Formel E geworden. Ich freue mich sehr, dass ich auch in Zukunft ein Teil dieses tollen Teams sein darf."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.