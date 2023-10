Formel E 2024: DS-Penske nach Valencia-Test zuversichtlich

Die gemeinsamen Testfahrten aller Formel-E-Teams in Vorbereitung auf die Saison 2024 waren in dieser Woche am Circuit Ricardo Tormo in Valencia vom Brand in einer Batterie geprägt. Besagte Batterie war zuvor in einem Auto des DS-Penske-Teams eingebaut. Nach einer 48-stündigen Unterbrechung wurden die Testfahrten ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt.

Die Situation hätte ernst ausgehen können, aber dank der perfekt angewandten Sicherheitsverfahren wurde das Schlimmste verhindert. Am Dienstagmorgen stoppte Testfahrer Robert Schwarzman den DS E-TENSE FE23 mit der Startnummer 2 in Kurve 11.

Das Auto, das normalerweise von Stoffel Vandoorne gefahren wird, schien ein Problem mit der Batterie zu haben - einem Bauteil, das für alle Teams der Formel einheitlich von Williams Advanced Engineering (WAE) geliefert wird.

Das Fahrzeuge wurde an die Box zurückgebracht, die Batterie ausgebaut und zur Inspektion in die Box des britischen Zulieferers gebracht. In der Mittagspause kam es dann zu einer kleinen Explosion, die einen Brand auslöste, sodass das Fahrerlager evakuiert werden mussten und die Feuerwehr zum Einsatz kam.

Verletzt wurde niemand, aber der Vorfall mit einem Bauteil, das seit über einem Jahr in Betrieb war (und für die neue Saison überholt worden war), führte zu einer Reihe von Untersuchungen. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Formel E seit ihrem Debüt im Jahr 2014 bis zum Dienstag in Valencia noch nie mit einem Brand konfrontiert war. Das zeigt das hohe Sicherheitsniveau der elektrischen Formelrennwagen.

Jean-Eric Vergne in der DS-Penske-Box Foto: DPPI

DS-Penske zieht es vor, die positive Seite des Missgeschicks zu betonen. "Alle haben sehr gut reagiert, auch wenn es das erste Mal war, dass so etwas passiert ist", sagt Eugenio Franzetti, Direktor von DS Performance.

"Das Problem wurde von Anfang bis Ende sehr gut gehandhabt. Und nach zahlreichen Kontrollen konnte alles unter guten Bedingungen neu gestartet werden. Diese sehr professionelle Herangehensweise an das Thema, die sehr beruhigend ist, gefällt mir", so Franzetti.

"Es war auch ein Glück, dass die Batterie in der WAE-Box Feuer gefangen hat und nicht im DS E-TENSE FE23 von Stoffel Vandoorne, der sich hätte in Rauch auflösen können", sagt der Direktor von DS Performance und weiter: "Anzumerken ist, dass in der benachbarten Box von Mahindra Racing einen gewisser Schaden entstanden ist."

Erfolgreiche Tests für Vergne und Vandoorne

Die DS-Penske-Stammfahrer Jean-Eric Vergne und Stoffel Vandoorne konnten dennoch die Leistung ihrer Rennwagen in Vorbereitung auf die Saison 2024 testen, wenngleich sie trotz Verlängerung des letzten Testtages alles in allem nicht viel Fahrzeit hatten.

Nach Wiederaufnahme des Fahrbetriebs am Donnerstagnachmittag und einer Rennsimulation in den frühen Morgenstunden des Freitags blieb die Strecke bis zum Abend durchgehend geöffnet, ohne dass es Probleme mit der Batterie gab.

Stoffel Vandoorne (DS-Penske) Foto: DPPI

In den kommenden Tagen werden die Formel-E-Autos in Containern vom Hafen im spanischen Valencia nach Mexiko verschifft, wo am 13. Januar in Mexiko-Stadt das erste Rennen der neuen Saison stattfinden wird. Die Batterien werden später auf dem Luftweg verschickt, nachdem sie weiteren Kontrollen unterzogen wurden.

In den kommenden Wochen können die Teams ihre Entwicklungsfahrzeuge weiter testen und sich auf die zweite Saison der Gen3-Autos vorbereiten. Unter diesen Vorzeichen beginnt die zehnte Saison der Formel E und die neunte für den französischen Hersteller DS Automobiles.

Mit Bildmaterial von DPPI.