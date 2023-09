Formel E 2024: DS-Penske setzt weiter auf Vandoorne und Vergne

DS-Penske setzt bei der Fahrerwahl für die Saison 2024 der Formel-E-Weltmeisterschaft auf Konstanz. Wie das Team am Donnerstag (28. September) bekannt gab, werden Stoffel Vandoorne und Jean-Eric Vergne für das Werksteam der Citreon-Submarke in der Formel E an den Start gehen. Beide fuhren bereits in der vergangenen Saison für DS-Penske.

Vergne, der einzige zweifache Champion der Formel E, hatte 2023 für DS-Penske den E-Prix in Hyderabad gewonnen, zwei weitere Podestplätze erzielt und die Saison auf dem fünften Meisterschaftsrang beendet.

"Ich freue mich sehr, das Abenteuer mit DS-Penske fortzusetzen", sagt der 33-Jährige. "Ich habe ein echtes Vertrauensverhältnis zu den Ingenieuren und Mechanikern, ihre Hingabe und harte Arbeit sind wirklich inspirierend. Ich möchte das Vertrauen, das Jay Penske und der Rest des Teams in mich setzen, zurückzahlen."

Doppelprogramm WEC und Formel E für Stoffel Vandoorne

"Mit Stoffel bilde ich ein solides Duo. Wir hatten einige gute Rennen und arbeiten extrem hart, um wieder an die Spitze zu kommen - wir müssen einfach versuchen, besser zu werden, und wir werden nicht aufhören, bis wir es geschafft haben", so Vergne weiter.

Vandoorne, der neben seinem Formel-E-Engagement im kommenden Jahr auch als Werksfahrer für die Konzernschwester Peugeot in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) antritt, kam 2023 als amtierender Weltmeister zu DS-Penske, blieb aber ohne Podestplatz und als WM-Elfter hinter den Erwartungen zurück.

"Ich freue mich darauf, den Weg fortzusetzen, den wir vor einem Jahr mit dem Team begonnen haben", sagt Vandoorne. "Konstanz und Stabilität werden die Basis für unseren zukünftigen Erfolg sein. JEV und ich sind eines der besten Duos in der Serie. Wir haben in der vergangenen Saison einige große Schritte gemacht und werden gemeinsam immer stärker."

Teamchef: Wollen um die Weltmeisterschaft kämpfen

"Unser Ziel für die kommende Saison ist es, konstante Leistungen zu zeigen. Das ultimative Ziel ist der Gewinn der Meisterschaft", so Vandoorne weiter. "Ich freue mich darauf, diesen Schwung mitzunehmen und mit dem Team viele Pokale zu gewinnen!"

"Ich freue mich sehr, mit Jean-Eric Vergne und Stoffel Vandoorne am Steuer unserer Gen3-Autos weiterzumachen", sagt Teamchef Jay Penske. "Es war eine einfache Entscheidung für das Team, eine der zweifellos stärksten Fahrerpaarungen in der Startaufstellung zu behalten. Saison 9 war eine Zeit des Wachstums und wir haben aus jedem Erfolg, aber auch aus jedem Rückschlag gelernt."

"Keiner von uns war mit dem fünften Platz in der Meisterschaft zufrieden. Wir wissen, dass wir es besser können, und mit JEV und Stoffel, die einen unglaublich hohen Renn-IQ gepaart mit einem unerschütterlichen Siegeswillen mitbringen, wollen wir in der Saison 10 um die Weltmeisterschaft kämpfen", gibt Penske selbstbewusst die Marschrichtung vor.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.