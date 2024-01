Formel E 2024: Guter Saisonstart für DS-Penske

Voller Tatendrang: Wie der Rest des Teams von DS-Penske kamen auch Jean-Eric Vergne und Stoffel Vandoorne nach ermutigenden Simulator-Sessions mit festen Vorsätzen an den Hermanos Rodriguez Circuit in Mexiko-Stadt, wo am Samstag der Startschuss zur Formel-E-Saison 2024 fiel. "Wir haben unermüdlich gearbeitet und haben allen Grund, an uns zu glauben", sagte Stoffel Vandoorne vor dem Rennen.

"Natürlich wissen wir, dass auch unsere Rivalen Fortschritte gemacht haben, aber wir haben in unserem ersten Jahr mit dem Gen3 enorm viel gelernt. Wir haben das Gefühl, dass das Team entschlossener und stärker ist, und das gibt uns einen positiven Start in die Meisterschaft", so der Belgier.

Abgesehen davon, dass es das erste Rennen der Saison war, gab es an diesem Wochenende einige wichtige Dinge zu beachten. Zum einen die geografische Lage der Strecke: Mexiko-Stadt liegt auf einer Höhe von 2.200 Metern, die Luft ist etwas sauerstoffärmer. Das trocknet den Körper aus, kann zu Kopfschmerzen führen und beeinträchtigt die Kühlung der Autos.

Hinzu kommen die großen Temperaturschwankungen. "Zwischen dem Training um 7:30 Uhr morgens und dem Rennen am Nachmittag kann es einen sehr großen Temperaturunterschied geben", fährt Stoffel Vandoorne fort. "Die Strecke verändert sich sehr stark und man muss sich so gut wie möglich qualifizieren, um eine Chance auf eine gute Platzierung zu haben.

Die Wissenschaft des Rennens

Im ersten freien Training (Freitagnachmittag), das von zwei roten Flaggen unterbrochen wurde, konnte sich noch keine Hierarchie herauskristallisieren. Am nächsten Morgen ging es nach einigen Aufwärmrunden mit der Abstimmung der Autos richtig los. In dieser Session fielen die Zeiten ziemlich schnell, in der Nähe der Pole des Vorjahres, aber mehr als eine Sekunde vom Streckenrekord entfernt.

Stoffel Vandoorne und Jean-Eric Vergne vor dem Renenn in Mexiko-Stadt Foto: DPPI

"Ich bin zufrieden mit den Fortschritten, die ich mit dem Rennmodus meines Autos gemacht habe", sagte Vergne nach der Zieldurchfahrt. "Im Qualifying lief es nicht so gut, aber im Rennen konnten wir dank einer guten Strategie vier Plätze gutmachen. Es ist schade, dass man auf dieser Strecke mit diesem Auto nicht so einfach überholen kann, denn ich hatte die Pace und die Energie, um eine bessere Position im Ziel zu erreichen."

DS-Penske blickt zuversichtlich auf den weiteren Saisonverlauf Foto: DPPI

In zwei Wochen kehrt die Formel-E-Weltmeisterschaft auf den Diriyah Circuit am Stadtrand von Riad (Saudi-Arabien) zurück, wo am späten Nachmittag nach Einbruch der Dunkelheit zwei Rennen ausgetragen werden.

Mit Bildmaterial von DPPI.