Formel E 2024: Jake Hughes fährt weiter für McLaren

Jake Hughes wird auch in der Formel-E-Weltmeisterschaft 2024 für McLaren an den Start gehen. Wie das britische Team am Donnerstag (17. August) bekannt gab, wurde der Vertrag mit Hughes verlängert. Zuvor hatte McLaren bereits bestätigt, dass Hughes' bisheriger Teamkollege Rene Rast das Team nach nur einer Saison verlassen wird.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich auch in der kommenden Saison für das McLaren-Formel-E-Team fahren werde", sagte Hughes. "Das Team ist seit einigen Jahren mein Zuhause, und ich habe jede Minute genossen."

Hughes war seit 2021 zunächst als Test- und Entwicklungsfahrer für das Werksteam von Mercedes in der Formel E unterwegs. Nach dem Ausstieg des deutschen Automobilherstellers wurde das Team von McLaren übernommen und Hughes zum Stammfahrer befördert.

Seine erste Saison in der Elektro-Rennserie beendete Hughes auf dem zwölften Gesamtrang. Mit Polepositions in Diriyah und Monaco setzte er jedoch individuelle Highlights. "Wir hatten eine etwas durchwachsene Saison, aber ich hatte viele persönliche Höhepunkte, auf die ich hoffentlich im nächsten Jahr mit dem Team aufbauen und um Siege und Podestplätze kämpfen kann", sagt Hughes.

Einer der Höhepunkte war für Hughes auch das Aufstellen eines neuen Hallen-Geschwindigkeitsrekords vor dem Saisonfinale im Juli in London.

McLaren-Teamchef Ian James freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit seinem britischen Landsmann. "Obwohl wir nie an seinen Leistungen gezweifelt haben, hat er das Team und das gesamte Fahrerlager mit einer großartigen Rookie-Saison beeindruckt", sagt er. "Jakes Engagement für das Team und die Formel E ist herausragend."

Nach der Trennung von Rast ist das zweite McLaren-Cockpit für die Formel-E-Saison 2024 noch vakant. Erster Kandidat ist der ehemalige Jaguar-Pilot Sam Bird.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.