Formel E 2024: Lucas di Grassi kehrt zu Abt zurück

Ein alter Bekannter kehrt in der Formel-E-Saison 2024 zum Team Abt zurück: Lucas di Grassi, Meister der Saison 2016/17, wechselt nach zwei Saisons bei anderen Teams zurück in seine vertraute Mannschaft, die mittlerweile unter dem Namen "Abt Cupra" firmiert. Mit Abt bestritt er sieben Saisons, die mit dem Titelgewinn in der dritten Saison der Formel E gipfelten.

Nach dem Ausstieg von Audi Ende 2021 wechselte der Brasilianer zunächst zu Venturi und dann zu Mahindra. Für die Inder holte Di Grassi beim Saisonauftakt in Mexiko-Stadt eine Poleposition und einen Podestplatz. Doch von da an ging es steil bergab, im weiteren Saisonverlauf fuhr der Brasilianer nur noch zweimal in die Punkteränge.

Abt Cupra, deren Entscheidung für ein weiteres Engagement in der Formel E erst sehr spät gefallen war, kämpfte während der gesamten Saison mit einem Erfahrungsrückstand. Gegen Saisonende zeigte die Formkurve mit vier Punkterängen aus fünf Rennen deutlich nach oben.

Da Abt Cupra den Antriebsstrang Mahindra M9Electro bezieht, war der Wechsel zurück für di Grassi naheliegend. Sein Teamkollege ist Nico Müller, der eine zweite Saison bei Abt Cupra bleibt. Er ersetzt Robin Frijns, der zu Envision gewechselt ist.

"Es fühlt sich einfach nur großartig an, wieder zurück bei Abt zu sein", so der 39-Jährige. "Mit diesem Team habe ich nicht nur zwei Titel gewonnen, sondern verbinde auch unendlich viele Erinnerungen mit all den Menschen, die dort mit so viel Leidenschaft arbeiten."

"Es ist aufregend, nach zwei Jahren zurückzukehren, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Gemeinsam werden wir alles geben, um Schritt für Schritt wieder die Ergebnisse zu erreichen, die die ganze Mannschaft verdient."

"Wir sind glücklich, dass es uns gelungen ist, Lucas wieder in unser Team zu holen. Er war und ist ein guter Freund unserer ganzen Mannschaft und außerdem seit zehn Jahren eine absolute Größe in der Formel E", sagt Hans-Jürgen Abt, Geschäftsführer der Abt-Gruppe.

"Wir wissen um die große Herausforderung, als kleines Kundenteam gegen die internationale Konkurrenz zu kämpfen", ergänzt Teamchef Thomas Biermaier. "Umso mehr zählen für uns Erfahrung, technisches Know-how und volle Leidenschaft für das gemeinsame Projekt - mit Lucas haben wir dafür den perfekten Mann für die Zukunft an Bord."

Mit Bildmaterial von Abt Sportsline.