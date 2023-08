Formel E 2024: Nick Cassidy wechselt von Envision zu Jaguar

Nick Cassidy wird 2024 und darüber hinaus für Jaguar in der Formel-E-Weltmeisterschaft an den Start gehen. Das gab der britische Rennstall am Montag (6. August) bekannt. Cassidy wechselt vom Jaguar-Kundenteam Envision zum Werksteam und wird zusammen mit Mitch Evans eine rein neuseeländische Fahrerpaarung bilden.

Die Vertragsverlängerung mit Evans hatte Jaguar in der vergangenen Woche bekannt gegeben. Jaguar ist damit das erste Team, das beide Fahrer für die Formel-E-Saison 2024 bestätigt hat. Sam Bird, der seit 2020 für Jaguar in der Formel E gefahren war, verlässt das Team.

"Ich freue mich darauf, für ein Team wie Jaguar zu fahren, das eine so erfolgreiche Motorsportgeschichte hat", sagt Cassidy. Der Neuseeländer hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der besten Fahrer in der Formel E entwickelt, gewann in der Saison 2023 vier Rennen und wurde hinter Jake Dennis Vizeweltmeister.

"Ich freue mich darauf, Mitch als Teamkollegen zu haben", sagt Cassidy. "Wir kennen uns seit unserer Kindheit und sind viele Jahre gegeneinander gefahren. Deshalb bin ich stolz, dass wir zusammen Rennen fahren werden und hoffe, dass wir Neuseeland weiterhin auf der Motorsport-Landkarte vertreten können."

Laut Jaguar-Teamchef James Barclay hat Cassidy den Wechsel ins Werksteam selbst forciert. "Er wollte unbedingt zu uns", sagt Barclay. "Ich denke, dass wir damit ein unglaublich starkes Fahreraufgebot haben", so der Teamchef weiter.

Für Bird dürfte die Reise in der Formel E nach dem Verlust seines Cockpits bei Jaguar weitergehen. Der Brite steht kurz vor einem Wechsel zu McLaren und wird dort aller Voraussicht nach Rene Rast ersetzen. Der Deutsche wird sich kommendes Jahr auf seine Aufgaben als BMW-Werksfahrer mit dem Schwerpunkt in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) konzentrieren.

Mit Bildmaterial von Jaguar TCS Racing.