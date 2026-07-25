Formel E 2026 Tokio 1: Dan Ticktum entreißt Jake Dennis den Sieg!

Die Formel E probiert an diesem Wochenende etwas Neues, das so neu gar nicht ist. Der E-Prix von Tokio in Japan findet unter Flutlicht statt. Das hat es bei den bisherigen Auftritten der Elektrorennserie auf dem Stadtkurs in Tokio zwar noch nicht gegeben, bei anderen Rennen aber schon. So hat es bereits in Saudi-Arabien (sowohl in Riad als auch in Dschidda) Formel-E-Rennen unter Flutlicht gegeben.

Der E-Prix von Tokio an diesem Wochenende ist ein Double-Header, also ein Event mit zwei Rennen. Die Startzeit für beide Rennen wurde auf 20 Uhr Ortszeit (13 Uhr MESZ) festgelegt. Im Samstagsrennen hat sich Dan Ticktum (Kiro) mit einem sehenswerten Manöver den Sieg gesichert.

Eingangs der letzten von 36 Runden lag Ticktum direkt hinter Langzeitspitzenreiter Jake Dennis (Andretti) und direkt vor Nick Cassidy (Citroen) an zweiter Stelle. Im letzten Sektor der letzten Runde aber zog Ticktum noch an Dennis vorbei, weil der Andretti-Pilot mit einem kurzzeitigen Leistungsverlust kämpfte.

Somit war es nicht Dennis, sondern Ticktum, der den Sieg einfuhr. Sowohl für ihn selbst als auch das Porsche-Kundenteam Kiro ist es der erste Saisonsieg. Citroen-Pilot Nick Cassidy brachte den dritten Platz ins Ziel und machte damit das Podium komplett (Ergebnis: Rennen 1 in Tokio).

Jake Dennis gewinnt den Start von der Pole

Polesetter für das erste der beiden Rennen an diesem Wochenende war Jake Dennis, wohingegen Andretti-Teamkollege Felipe Drugovich als Letzter startete. Während Dennis den Start gewann und vor Edoardo Mortara (Mahindra) als Erster in die erste Kurve einbog, gab es noch in der ersten Runde direkt hinter ihnen eine Berührung zwischen Antonio Felix da Costa (Jaguar) und Nico Müller (Porsche).

Infolge der Kollision steuerte Müller am Ende der ersten Runde die Box an. Auch Zane Maloney (Abt-Lola) kam bog direkt in die Boxengasse ab. Mit großem Rückstand setzten beide das Rennen fort. Mehr als Platz 18 (Müller) und Platz 19 (Maloney) war aber nicht mehr zu holen.

Dan Ticktum überholt Jake Dennis in letzter Runde

Bei Halbzeit der Distanz setzte leichter Regen ein, der sich aber nicht nachhaltig auf das Rennen auswirkte. Weil es sich um Rennen 1 eines Double-Headers handelte, gab es die vorgeschriebenen Schnelllade-Boxenstopps (Pit-Boost).

Und diese Boxenstopps wirkten sich durchaus auf die Reihenfolge in der Spitzengruppe aus. Jake Dennis verlor die Führung, Dan Ticktum übernahm sie. Auch Edoardo Mortara und Nick Cassidy kamen vorübergehend Dennis vorbei, wurden vom Andretti-Piloten aber beide auf der Strecke wieder überholt.

Sieben Runden vor Schluss fand Dennis auch einen Weg an Ticktum vorbei, womit er sich seine Führung aus der ersten Rennhälfte zurückholte. In der letzten Runde aber gelang Ticktum doch noch der Konter, womit er es war, der sich als Sieger des ersten von zwei Rennens an diesem Wochenende feiern ließ.

Pascal Wehrlein verliert Tabellenführung nach Kollision

Der als Tabellenführer nach Japan gekommene Pascal Wehrlein startete vom achten Startplatz und somit aus der vierten Reihe. Bei der Halbzeitmarke im Rennen hatte Wehrlein eine Kollision mit Antonio Felix da Costa. Der Portugiese in Diensten das Jaguar-Teams verlor ein paar Positionen. Wehrlein kam in die Box, wo er das Rennen letztlich aufgab.

Mit seinem ersten Ausfall der Saison hat Wehrlein die Spitzenposition in der Formel-E-Gesamtwertung 2025/26 verloren an Mitch Evans (Jaguar), der zwar nur von P16 gestartet war, nach einer späten Aufholjagd aber auf P4 ins Ziel kam. In das zweite Rennen des Wochenendes geht Evans mit einem Vorsprung von drei Punkten auf Wehrlein und 14 Punkten auf Jake Dennis.

Rennen 2 beim E-Prix von Tokio wird am Sonntag in mitteleuropäische Zeit umgerechnet abermals um 13 Uhr MESZ gestartet.