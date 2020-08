Formel E Berlin 1 2020: Felix da Costa siegt - Titelrivalen straucheln

Antonio Felix da Costa (DS-Techeetah) hat am Mittwoch das erste der sechs Finalrennen der Formel-E-Saison 2019/20 in Berlin-Tempelhof gewonnen und damit einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht, nachdem seine unmittelbaren Verfolger strauchelten. Der früherer DTM-Pilot feierte nach 36 Runden einen Start-Ziel-Sieg. Zweiter wurde Andre Lotterer (Porsche), auf Platz drei fuhr Sam Bird (Virgin).

