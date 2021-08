Formel E Berlin 2021: Pole für Vandoorne - Riesenchance für Evans

Stoffel Vandoorne (Mercedes) hat am Sonntag im Qualifying zum Sonntagsrennen beim Saisonfinale der Formel-E-Weltmeisterschaft 2021 in Berlin-Tempelhof die Poleposition erobert. Der Belgier fuhr in der Superpole eine Zeit 1.06.794 Minuten und war damit 0,131 Sekunden schneller als Oliver Rowland (Nissan-e.dams), der neben ihm aus Reihe eins starten wird.

Im Mittelpunkt stand im Qualifying aber der spannende Kampf um den Fahrertitel, den noch fünf Fahrer aus eigener Kraft gewinnen können. Und hier gelang Jaguar-Pilot Mitch Evans ein "Big Point". Der Neuseeländer, aktuell mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Nyck de Vries (Mercedes) Vierter in der Gesamtwertung, fuhr auf Position drei und wird damit deutlich vor seinen Titelrivalen starten.

"Das ist ein toller Auftakt. Ich hatte nicht erwartet, dass ich in die Superpole komme", sagt Evans bei 'ran.de'. "Das Rennen wird lang. Es wird darauf ankommen, dass wir es kontrollieren und das Team mich immer darüber auf dem Laufenden hält, wo die anderen sind."

De Vries kam nicht über Rang 13 hinaus, der Tabellenzweite Edoardo Mortara (Venturi) wird in der Startaufstellung zwei Plätze vor ihm auf Position elf stehen. Noch einmal zwei Plätze weiter vorne wird der Gesamtdritte Jake Dennis (BMW-Andretti) starten. Robin Frijns (Virgin) landete abgeschlagen auf Position 21.

Bester Deutscher war im Qualifying Andre Lotterer (Porsche), der als Siebter den Einzug in die Superpole um gerade einmal fünf Tausendstelsekunden verpasste. Sein Teamkollege Pascal Wehrlein fuhr auf Position zehn. Maximilian Günther (BMW-Andretti) und Rene Rast (Abt-Audi) landeten auf den Plätzen 18 und 19 im Hinterfeld.

Das letzte Rennen der Formel-E-Saison 2021 wird am Nachmittag um 15:34 Uhr gestartet.

