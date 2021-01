Formel E bestätigt: Nachtrennen in Riad finden als Saisonauftakt 2021 statt

Die erste Saison der Formel E mit Weltmeisterschaftsstatus wird am 26./27. Februar in Riad (Saudi-Arabien) mit zwei Rennen unter Flutlicht beginnen. Dies vermelden die Verantwortlichen der Elektrorennserie am Dienstag in einem Statement.

"Der E-Prix von Diriyya wird Saison sieben der Formel E mit den ersten Nachtrennen am 26. und 27. Februar 2021 eröffnen", heißt es. Geplante Startzeit für die beiden Rennen, bei denen der Stadtkurs im Vorort von Riad mit energiesparender LED-Technologie ausgeleuchtet wird, ist jeweils 20:00 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr MEZ).

Während damit in Saudi-Arabien nach der seit Sonntag laufenden Rallye Dakar auch das zweite von drei geplanten Motorsport-Großereignissen 2021 gesichert scheint (im November soll die Formel 1 auf einer neuen Strecke gastieren), gibt es für den auf unbestimmte Zeit verschobenen E-Prix von Santiago noch keinen neuen Termin.

Der Double-Header in Santiago de Chile war ursprünglich für den 16./17. Januar als Auftakt in die Formel-E-Saison 2021 vorgesehen, wurde aufgrund der Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie aber vertagt.

Überhaupt ist derzeit noch offen, wie die Formel-E-Saison nach dem Double-Header in Riad weitergehen wird. Bislang ist aufgrund der COVID-19-Situation noch kein einziges weiteres Rennen offiziell terminiert.

Mit Bildmaterial von FIA Formula E.