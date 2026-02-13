Zum Hauptinhalt springen

Rennbericht
Formel E Dschidda 1

Formel E Dschidda 1: Sieg und WM-Führung für Pascal Wehrlein

Mit dem ersten Saisonsieg übernimmt Pascal Wehrlein auch die WM-Führung - Edoardo Mortara und Mitch Evans auf dem Podium - Maximilian Günther Elfter

Gerald Dirnbeck
Veröffentlicht:
Formel E Dschidda 1: Sieg und WM-Führung für Pascal Wehrlein

Pascal Wehrlein machte im ersten Dschidda-Rennen alles richtig

Foto: Simon Simon

Pascal Wehrlein (Porsche) hat das erste von zwei Formel-E-Rennen in Dschidda gewonnen. Mit seinem ersten Saisonsieg übernahm der Deutsche auch die WM-Führung. Edoardo Mortara (Mahindra) wurde Zweiter. Mitch Evans (Jaguar) komplettierte als Dritter das Podium.

Saudi-Arabien ist die vierte Station der Formel-E-Saison 2025/26. Auf dem Stadtkurs in Dschidda stand der erste Double-Header an. Beim ersten Rennen am Freitagabend kam der sogenannte Pit-Boost zum Einsatz, bei dem während eines Boxenstopps Energie nachgeladen wurde.

Im Qualifying am Freitagnachmittag sicherte sich Mortara knapp vor Maximilian Günther (DS Penske) die Poleposition. Aus der zweiten Startreihe griffen Wehrlein und Norman Nato (Nissan) an. Zunächst war das Rennen über 31 Runden angesetzt.

Die Startprozedur musste abgebrochen werden, weil Nyck de Vries wegen eines technischen Problems nicht in seine Startposition fahren konnte. Die Sportwarte schoben den Mahindra aus der Startaufstellung in die Boxengasse. De Vries konnte schließlich nicht am Rennen teilnehmen.

Als alle bis auf den Niederländer ihre korrekte Startposition eingenommen hatten, ging es los. Mortara hatte starken Wheelspin und verlor Meter und Positionen. Günther übernahm vor Nato, Taylor Barnard (DS Penske) und dem Porsche-Duo Wehrlein und Nico Müller die Führung.

Nach der Startphase musste das Safety-Car ausrücken, damit der gestrandete Lola-Yamaha von Zane Maloney geborgen werden konnte. Er war im Laufe der ersten Runde mit gebrochenem linken Vorderrad ausgerollt. Es war der Folgeschaden einer Kollision.

Als das Rennen wieder freigegeben wurde, setzte sich Nato vor den beiden Deutschen Günther und Wehrlein an die Spitze. In der Folge fuhren die Autos wie auf einer Perlenkette aufgefädelt und managten ihre Energie.

In Runde 15 aktivierte Günther den Attack-Mode. Wehrlein übernahm vor Nato, Barnard und Mortara die Führung. Am Ende der 15. Runde bogen die ersten Fahrer, die weiter hinten waren, zum Pit-Boost-Nachladen in die Boxengasse ab.

Von den Spitzenfahrern absolvierte Barnard als Erster am Ende von Runde 16 seinen Stopp. Weitere Fahrer folgten. Währenddessen übernahm Günther mit seinem Attack-Mode die Führung von Wehrlein, der diesen Boost erst nach dem Stopp plante.

Wehrlein kam eine Runde vor Günther zum Boxenstopp. In seiner Runde nach dem Boxenstopp aktivierte Wehrlein seinen Attack-Mode. Als sich das Feld nach den Boxenstopps sortierte, zeigte sich, wer strategisch richtig lag.

Und es war Porsche. Wehrlein führte vor Jake Dennis (Andretti) und Antonio Felix da Costa (Jaguar). Günther fiel auch hinter Dan Ticktum (Cupra) und Barnard auf Platz sechs zurück. Wehrlein führte das Rennen mit fünf Sekunden Vorsprung an und setzte sich weiter ab.

Der Porsche-Pilot fuhr seinen ersten Sieg in der laufenden Saison ins Ziel und sammelte auch den Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde. Damit übernahm der Deutsche auch die WM-Führung. Nick Cassidy (Citroen) zeigte von Startplatz 13 eine Aufholjagd und wurde noch Sechster.

"Ein sehr gut umgesetztes Rennen", sagt Wehrlein nach seinem neunten Formel-E-Sieg zufrieden. "Wir haben die Taktik perfekt umgesetzt. Ich konnte die Pace managen." Zur Eroberung der WM-Führung sagte er: "Das ist jetzt noch nicht so relevant."

Für Mortara war der zweite Platz sein zweites Podium in diesem Jahr. Bereits in Mexiko war der Schweizer Zweiter. Evans gewann zuletzt in Miami und bestätigte den Aufwärtstrend mit einem erneuten Podestplatz.

Müller wurde im zweiten Porsche Vierter. Felix da Costa komplettierte die Top 5. Hinter Cassidy sammelten noch Sebastien Buemi (Envision), Jean-Eric Vergne (Citroen), Dennis und Barnard WM-Punkte. Günther fiel in der Schlussphase auf Platz elf zurück.

Wehrleins WM-Vorsprung auf Cassidy beträgt nach dem ersten von zwei Rennen in Dschidda 16 Punkte. Mortara ist neuer Dritter und hat einen Zähler Rückstand auf Cassidy. Porsche führt die Teamwertung 50 Punkte vor Mahindra an.

Das zweite Rennen findet am Samstag statt und wird wieder um 18:05 Uhr MEZ gestartet. Dann gibt es keinen Pit-Boost.

