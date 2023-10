Formel-E-Kalender 2024: Schanghai rein, Hyderabad bleibt, Jakarta raus

Der Formel E ist mit dem Kalender 2024 eine Überraschung gelungen: Der Hyderabad E-Prix in Indien bleibt Teil der Elektroformelserie, nachdem es zuletzt große Zweifel gegeben hat. Das Rennen in Indien findet am 10. Februar statt.

Die Formel E hat sich selbst dafür eingesetzt, dass das Rennen im Kalender bleibt. Der indische Bundesstaat Telangana stellt die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung, damit das Rennen stattfinden kann, nachdem das Organisationskomitee im August aufgelöst worden ist.

Neu im Kalender ist Schanghai, womit die Formel E nach China zurückkehrt. Das Reich der Mitte war mit Rennen in Peking, Hongkong und Sanya traditioneller Anlaufpunkt der Formel E. Aufgrund der COVID-19-Beschränkungen, die in China deutlich länger andauerten als im Rest der Welt, war sie zuletzt nicht mehr zu Gast.

Das ändert sich nun mit dem Rennen auf dem Shanghai International Circuit in der chinesischen Vorzeigemetropole. Damit findet der "Double-Header" auf einer permanenten Rennstrecke statt. Welche Streckenvariante gefahren wird, steht noch nicht fest.

Da auch Portland im Kalender bleibt, rühmt sich die Formel E, als einzige FIA-Rennserie in den drei bevölkerungsreichsten Ländern der Welt vertreten zu sein. Die Nummer vier fällt allerdings weg: Das Rennen in Jakarta am 8. Juni wurde wegen der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Indonesien abgesagt.

Auch von Rom müssen sich die Fans offenbar verabschieden, denn im Kalender steht derzeit nur ein "tba" für den italienischen Lauf. Hintergrund ist, dass die Gen3-Boliden der Formel E für den winkligen Kurs zu schnell sind. Italien soll im Kalender bleiben. In der Nähe von Rom gibt es die Rennstrecke von Vallelunga, deren Kurzanbindung einem Formel-E-Stadtkurs sehr nahe käme.

Berlin mit zwei Rennen im Mai

Erstmals im Kalender vertreten ist Japan mit dem Tokio E-Prix, der bereits Teil des ersten Kalenderentwurfs für Juni 2023 war. Ebenfalls neu ist Sao Paulo in Brasilien im März. Deutschland ist wie gewohnt mit zwei Rennen auf dem Flughafen Berlin-Tempelhof Mitte Mai präsent.

"Unser Kalender für die Saison 10 ist zweifellos der bisher attraktivste für Fahrer, Teams, Fans und Zuschauer auf der ganzen Welt", sagt Alberto Longo, Mitbegründer und Chief Championship Officer der Formel E. "Wir bringen die Formel E zum ersten Mal nach Schanghai und fühlen uns geehrt, dank der Unterstützung der Regierung von Telangana und Minister K. T. Rama Rao nach Indien zurückzukehren."

"Die Kombination aus Straßenkursen, die in der DNA der Formel E liegen, und etablierten Rennstrecken wird es den Fahrern ermöglichen, die Fähigkeiten des Gen3-Autos noch weiter auszuschöpfen", sagt er und verweist auf die Saison 2023 mit einer Rekordzahl an Überholmanövern, die von einigen bejubelt, von anderen kritisiert wird.

Formel-E-Chef Jeff Dodds fügt hinzu: "Die Formel E wird in der kommenden Saison an der Spitze des globalen Motorsports stehen, da sie die einzige Weltmeisterschaft ist, die in den drei größten Märkten - China, Indien und den USA - an den Start geht."

"Mit unserem Debüt auf den Straßen von Tokio und Rennen in anderen wichtigen globalen Märkten wie Brasilien, Deutschland, Saudi-Arabien und Großbritannien haben wir einen Kalender zusammengestellt, der das Potenzial hat, Milliarden von Menschen für die aufregende und unterhaltsame elektrische Zukunft des Motorsports zu begeistern."

Formel-E-Kalender 2024

13. Januar: Mexiko-Stadt (Mexiko)

26. Januar: Riad 1 (Saudi-Arabien)

27. Januar: Riad 2 (Saudi-Arabien)

10. Februar.: Hyderabad (Indien)

16. März: Sao Paulo (Brasilien)

30. März.: Tokio (Japan)

13. April: TBA (Italien)

14. April: TBA (Italien)

27. April: Monte Carlo (Monaco)

11. Mai: Berlin 1 (Deutschland)

12. Mai: Berlin 2 (Deutschland)

25. Mai: Schanghai 1 (China)

26. Mai: Schanghai 2 (China)

29. Juni: Portland (USA)

20. Juli: London 1 (Großbritannien)

21. Juli: London 2 (Großbritannien)

Mit Bildmaterial von Formel E.