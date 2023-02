Formel E Kapstadt 2023: Nächster Porsche-Sieg durch Felix da Costa

Audio-Player laden

Antonio Felix da Costa hat am Samstag den E-Prix von Kapstadt, das fünfte Saisonrennen der Formel-E-Weltmeisterschaft 2023, gewonnen und damit für den vierten Saisonsieg eines Porsche-Piloten gesorgt.

Mit einer kämpferischen Leistung kämpfte sich der Portugiese von Startplatz elf nach vorne und sicherte sich den Sieg schließlich mit einem beherzten Überholmanöver in der vorletzten Runde. Jean-Eric Vergne (DS-Penske), der Sieger des letzten Rennens in Hyderabad, musste sich am Ende geschlagen geben und wurde Zweiter.

Polesetter Sacha Fenestraz (Nissan) lag bis eine Runde vor Schluss auf Rang drei, schlug dann aber in die Streckenbegrenzung ein und vergab damit die Chance auf den ersten Podestplatz seiner Formel-E-Karriere. Nutznießer war Nick Cassidy (Envision), der damit Dritter wurde.

Rast auf Rang vier bester Deutscher

Rene Rast (McLaren) war als Vierter bester Deutscher, Fünfter wurde trotz eines Unfalls in der Startrunde der Schweizer Sebastien Buemi (Envision). Daniel Ticktum (Nio), Stoffel Vandoorne (DS-Penske), Norman Nato (Nissan), Andre Lotterer (Andretti) und Jake Hughes (McLaren) komplettierten die Top 10.

Rene Rast, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04 Foto: Alastair Staley / Motorsport Images

Nachdem zu Beginn des Rennens zunächst Polesetter Fenestraz und dann der von Platz zwei gestartete Maximilian Günther (Maserati) in Führung lagen, übernahm Cassidy nach den ersten Aktivierungen des Attack Mode die Führung und verteidigte diese bis zur 24.

Dann griff Felix da Costa, der sich nahezu unbeobachtet Platz um Platz nach vorne gearbeitet hatte, mit einem beherzten Manöver auf der Außenbahn an und übernahm erstmals die Führung. In seinem Schlepptau überholte eine Runde später auch der von Platz fünf gestartete Vergne den Neuseeländer.

Felix da Costa setzte sich in der Folge etwas ab und sah schon wie der sichere Sieger aus, doch dann unterlief ihm bei der zweiten Aktivierung des Attack-Modus ein Fehler. Der Porsche-Pilot traf die Asphaltschleife nicht richtig, so dass die Zusatzleistung nicht aktiviert wurde.

Wehrlein kracht Buemi ins Heck

Beim nächsten Versuch klappte es zwar, aber Felix da Costa fiel hinter Vergne zurück. Dennoch war der Porsche heute das schnellere Auto. In der vorletzten Runde setzte Felix da Costa zu einem Manöver auf der Außenbahn an, eroberte die Führung zurück und sicherte sich damit den ersten Sieg für sein neues Team.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, collides with Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6 Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

Für den Tabellenführer Pascal Wehrlein (Porsche) war das Rennen bereits kurz nach dem Start beendet. Noch in der ersten Runde verbremste sich der Deutsche bei der Anfahrt zu Kurve 10 und krachte in das Heck von Buemi. Wehrlein musste sein Auto mit einem Aufhängungsschaden vorne links abstellen.

Ähnlich erging es Günther. Der Deutsche hatte das Rennen wie erwähnt in der Anfangsphase zeitweise angeführt. In der 20. Runde touchierte Günther auf Platz drei liegend beim Anbremsen von Kurve 1 die Streckenbegrenzung und beschädigte sich dabei die Radaufhängung seines Autos. Sein Teamkollege Edoardo Mortara schied nach seinem heftigen Unfall im Qualifying bereits in der ersten Runde aus.

Nur 17 Fahrer stehen in der Startaufstellung

Insgesamt nahmen nur 17 der 22 Fahrer das Rennen in Kapstadt auf. Mahindra hatte die Autos des Werksteams von Lucas di Grassi und Oliver Rowland sowie des Kundenteams Abt von Nico Müller und Kelvin van der Linde wegen Aufhängungsproblemen bereits im Qualifying zurückgezogen. Auch Jaguar-Pilot Sam Bird konnte nach einem Unfall im Qualifying nicht am Rennen teilnehmen.

In der Meisterschaftswertung führt nach fünf von 16 Saisonrennen trotz des heutigen Ausfalls weiterhin Wehrlein mit 80 Punkten vor Jake Dennis (Andretti, 62 Punkte), der heute nach einer Durchfahrtstrafe wegen zu niedrigem Luftdruck als 13. ebenfalls ohne Punkte blieb. Dritter ist nun Vergne (50 Punkte) vor Rennsieger Felix da Costa (46 Punkte).

Weiter geht es in der Formel E 2023 in vier Wochen am 25. März. Dann trägt die Elektrorennserie erstmals ein Rennen in der brasilianischen Metropole Sao Paulo aus.

