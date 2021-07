Formel E London 2021: Pole für Lynn bei Crash von Günther

Die Formel E gastiert an diesem Wochenende zum ersten Mal auf dem Indoor-/Outdoor-Stadtkurs auf dem Gelände von des ExCeL-Center in London, von dem die Piloten schon nach den Freien Trainings überzeugt waren, dass die beiden Rennen (Samstag und Sonntag) zur Prozession zu werden drohen. Umso wichtiger ist an beiden Tagen eine gute Startposition.

Die Pole für das Samstagsrennen hat Alex Lynn (Mahindra) erobert. In der Superpole am Samstag benötigte er 1:23.245 Minuten für den engen Kurs mit seinen 22 Kurven. (Eine Onboard-Runde auf dem Stadtkurs ExCeL London). Damit ließ Lynn seinen britischen Landsmann Jake Dennis (BMW-Andretti) um 0,299 Sekunden hinter sich.

In der zweiten Reihe nehmen Sebastien Buemi (Nissan-e.dams) und Sergio Sette Camara (Dragon-Penske) Aufstellung. Aus der dritten Reihe startet Andre Lotterer (Porsche) als der Schnellste des Gruppenqualifyings neben Norman Nato (Venturi).

Fotos: Formel E auf dem Stadtkurs ExCeL London

Die sechsköpfige Superpole wurde ausschließlich von Fahrern gebildet, die im vorangegangenen Gruppen-Qualifying entweder Gruppe 3 oder in Gruppe 4 auf der Strecke waren. Tabellenführer Sam Bird (Jaguar) kam in Gruppe 1 nicht über den 18. Startplatz hinaus.

Crash von Maximilian Günther sorgt für Rotphase

Im Gruppen-Qualifying gab es eine Rotphase in Gruppe 3. Aus dieser Gruppe zogen letztlich sowohl Lynn als auch Dennis in die Superpole ein. Grund für Rot war ein Crash von Maximilian Günther in Kurve 15. Somit beginnt der BMW-Andretti-Pilot das erste der beiden Rennen von ganz hinten in der Startaufstellung.

Der Start zum Samstagsrennen in London erfolgt in MESZ umgerechnet um 16:00 Uhr. Das Sonntagsrennen wird eine Stunde früher um 15:00 Uhr MESZ gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.