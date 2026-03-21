Formel E Madrid: Antonio Felix da Costa holt zweiten Sieg in Folge

Pascal Wehrlein hat seine Führung in der Formel-E-Weltmeisterschaft ausgebaut. Der Deutsche rettete beim Premiere der Elektroserie auf dem traditionsreichen Circuito del Jarama Platz drei und liegt nun mit 83 Punkten an der Spitze.

Der Sieg ging an António Félix da Costa im Jaguar, der seinen zweiten Erfolg in Folge nach Jeddah 2 einfuhr. Teamkollege Mitch Evans komplettierte von Startplatz 16 kommend den Doppelsieg.

Wehrlein erwischte einen starken Start und lag bereits in Runde zwei auf Position zwei hinter Polesetter Nick Cassidy. Doch in Runde drei krachte Nyck de Vries im Mahindra dem Porsche-Piloten ins Heck.

Beide konnten weiterfahren, de Vries verlor seinen Frontflügel und kassierte zusätzlich fünf Sekunden Zeitstrafe. Wehrlein fuhr trotz nicht unerheblicher Beschädigungen am Heck aggressiv weiter und versuchte mehrfach, in Führung zu gehen.

Sein Landsmann Maximilian Günther machte in der Anfangsphase ebenfalls Boden gut und lag in Runde fünf bereits auf Rang sechs. Der DS-Penske-Pilot profitierte von einem frühen Pit-Boost und übernahm nach elf Runden sogar die Führung vor da Costa und Wehrlein.

Doch der frühe Stopp erwies sich später als Nachteil. Günther fiel bis auf Platz 13 zurück und blieb ohne Punkte, womit er in der WM mit mageren acht Zählern auf Rang 16 festsitzt.

Wehrlein gibt nicht auf

Wehrlein hingegen hatte beim Pit-Boost Pech. Der Stopp verlief suboptimal, er verlor Zeit und Positionen. Gegen Rennmitte fiel der WM-Leader sogar auf Platz sieben zurück, direkt vor Günther. Doch der Rheinland-Pfälzer kämpfte sich zurück.

Sechs Runden vor Schluss lag Wehrlein wieder auf Podiumskurs. Beim Attack-Mode-Einsatz steckte er allerdings in einem Pulk von Fahrzeugen fest, die ebenfalls den Extra-Boost nutzten, und konnte sich nicht wesentlich verbessern.

Porsche-Teamkollege Nico Müller zeigte ein zweigeteiltes Rennen. In der Anfangsphase blass auf Platz zwölf unterwegs, machte der Schweizer mit seinem Attack-Mode extrem viele Positionen gut und mischte kurzzeitig sogar im Spitzenfeld mit.

Am Ende reichte es zu Platz acht und fünf WM-Punkten. Mit 50 Zählern liegt Müller auf Rang sechs der Gesamtwertung, 33 Punkte hinter seinem Teamkollegen.

In der Schlussphase entwickelte sich ein packender Vierkampf um den Sieg. Drei Runden vor Schluss lagen da Costa, Wehrlein, Sébastien Buemi und Dan Ticktum dicht beieinander. Plötzlich schob sich Evans nach vorne und überholte einen Konkurrenten nach dem anderen.

Der Neuseeländer attackierte auch Wehrlein. Der Deutsche musste Energie sparen, da er von allen Spitzenpiloten am wenigsten Reserven hatte.

Wehrlein weiter WM-Führender

Die beiden Jaguar-Piloten arbeiteten zunächst zusammen, bekämpften sich dann aber in der letzten Runde hart um den Sieg. Wehrlein lieferte sich derweil ein intensives Duell mit Ticktum, setzte sich durch und sicherte sich Platz drei mit 0,799 Sekunden Rückstand.

Für da Costa war es der 14. Karrieresieg in der Formel E, nur Evans ist mit 15 Erfolgen erfolgreicher. Ticktum wurde Vierter vor Edoardo Mortara, der als WM-Zweiter mit 72 Punkten elf Zähler hinter Wehrlein liegt.

Evans rückte durch seinen spektakulären Ritt von Startplatz 16 auf Rang zwei in der Meisterschaft auf Position drei vor und liegt mit 65 Punkten nur einen Punkt vor da Costa, der nun 64 Zähler auf dem Konto hat.