Formel E Mexiko 2024: Pascal Wehrlein siegt nach stundenlanger Hängepartie

Pascal Wehrlein ist der erste Sieger der Formel-E-Saison 2024. Der Porsche-Werksfahrer fuhr am Samstag beim E-Prix von Mexiko-Stadt auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez von der Poleposition souverän zum Sieg. Allerdings dauerte es nach der Zieldurchfahrt fast vier Stunden, bis der Triumph des Deutschen offiziell feststand.

Denn noch während des Rennens war bekannt geworden, dass gegen Wehrlein und Titelverteidiger Jake Dennis vom Porsche-Kundenteam Andretti eine Untersuchung wegen eines Verstoßes gegen das Technische Reglement eingeleitet worden war.

Konkret lautete der Vorwurf: "Nichteinhaltung des homologierten primären Pedalkennfeldes". Nach dem Rennen wurden die Telemetriedaten von Wehrleins Auto ausgewertet. Nach stundenlanger Beratung kamen die Sportkommissare zu dem Schluss, dass kein Regelverstoß vorlag und bestätigten den Sieg von Wehrlein sowie den neunten Platz von Dennis.

Wehrlein hatte nach dem Start von der Poleposition aus die Führung übernommen und musste diese nur nach den beiden Aktivierungen des Attack-Mode jeweils kurzzeitig an Envision-Pilot Sébastien Buemi abgeben. Wehrlein eroberte die Führung jedoch zurück und siegte schließlich ungefährdet vor Buemi. Dritter wurde Nick Cassidy (Jaguar).

"Das Rennen war nicht einfach, es sah wahrscheinlich einfacher aus, als es war, weil ich fast das ganze Rennen über in Führung lag", sagte Wehrlein. "Ich konnte nicht viel Energie sparen, nur immer ein bisschen, um mein Ziel zu erreichen."

Maximilian Günther (Maserati-MSG) belegte beim Saisonauftakt einen guten vierten Platz, Mitch Evans (Jaguar) wurde Fünfter. Jean-Eric Vergne (DS-Penske), Jake Hughes (McLaren), Stoffel Vandoorne (DS-Penske) sowie Dennis und Norman Nato (Andretti) komplettierten die Top 10.

Jubiläumsrennen zum Vergessen für Abt

Das deutsche Abt-Team erlebte bei seinem 100. Start in der Formel E ein Rennen zum Vergessen. Lucas di Grassi musste sein Auto bereits in der zweiten Runde mit einem Bremsdefekt abstellen. Teamkollege Nico Müller kollidierte in der dritten Runde mit Antonio Felix da Costa (Porsche).

Während Felix da Costa sein Auto anschließend mit gebrochener Vorderradaufhängung abstellen musste, konnte Müller trotz eines Einschlags in die Streckenbegrenzung weiterfahren, kam aber nicht über Platz 17 hinaus.

Die Formel-E-Saison 2024 wird in zwei Wochen (26./27. Januar) mit zwei Rennen auf dem Kurs von Diriyah in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad fortgesetzt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.