Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Formel 1
Formel 1
Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Formel 1
Formel 1
"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Im Spiegel unsichtbar: Das steckt hinter dem Cadillac-LMDh-Heckflügel

24h Le Mans
24h Le Mans
24h Daytona
Im Spiegel unsichtbar: Das steckt hinter dem Cadillac-LMDh-Heckflügel

Ocon warnt: Überholen mit neuen Formel-1-Autos 2026 wirkt "schwierig"

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Ocon warnt: Überholen mit neuen Formel-1-Autos 2026 wirkt "schwierig"

Team-Botschafter: Jenson Button heuert bei Aston Martin an

Formel 1
Formel 1
Team-Botschafter: Jenson Button heuert bei Aston Martin an

Vinales erklärt: Jorge Lorenzo zwingt mich aus meiner Komfortzone

MotoGP
MotoGP
Vinales erklärt: Jorge Lorenzo zwingt mich aus meiner Komfortzone
Reaktion
Formel E Miami

Formel E Miami: Regen sorgt für Überraschungen bei DS-Penske

Kühle Temperaturen und Regen stellten die DS-Penske-Piloten Maximilian Günther und Taylor Barnard beim E-Prix von Miami vor eine besondere Herausforderung

Didier Laurent
Veröffentlicht:
Als bevorzugte Quelle hinzufügen
Formel E Miami: Regen sorgt für Überraschungen bei DS-Penske

Taylor Barnard vor dem Hard-Rock-Stadium in Miami

Foto: DPPI DPPI

Der Miami-E-Prix der Formel E brachte Ende Januar unerwartete Bedingungen. Statt Sonnenschein präsentierte sich der sonst als "Sunshine State" bekannte US-Bundesstaat Florida von seiner regnerischen Seite. Kurzfristiger Niederschlag brachte die Abstimmungspläne vieler Teams durcheinander und hatte auch Einfluss auf das Ergebnis von DS-Penske.

Gefahren wurde auf dem verkürzten Layout des Formel-1-Kurses rund um das Hard-Rock-Stadium. Mit einer Länge von 2,32 Kilometern lagen die Rundenzeiten bereits im ersten freien Training deutlich unter einer Minute. DS-Penske-Spitzenfahrer Maximilian Günther wies früh auf die besonderen Herausforderungen hin:

"Das kennen wir bereits aus Berlin, und es macht alles noch enger. Je kürzer die Runde, desto kleiner sind die Abstände. Die größte Herausforderung wird sein, die Reifen auf Temperatur zu bringen, vor allem bei diesen kühlen Bedingungen. Das wird das Qualifying erschweren. Außerdem dauern die Gruppen nur zehn Minuten statt zwölf wie im Vorjahr, daher müssen wir sofort angreifen."

Starke Zeiten im ersten Training

Ungeachtet dessen zeigten die beiden DS E Tense FE25 von Taylor Barnard und Günther im ersten Training eine solide Pace und lagen konstant in den Top 10. Mehrere Boxenstopps nutzte das Team, um unterschiedliche Reifenkonfigurationen für das Qualifying zu testen. Am Ende einer ereignislosen Session fuhr Barnard die zweitschnellste Zeit und verfehlte die Tagesbestmarke um weniger als eine Zehntelsekunde.

Maximilian Günther

Maximilian Günther

Foto: DPPI

Am folgenden Tag änderten sich die Bedingungen erneut. Die Sonne zeigte sich wieder, doch dunkle Wolken blieben präsent. Im Training lagen 19 der 20 Fahrzeuge innerhalb von sieben Zehntelsekunden. Zum Ende der Session zog das Tempo deutlich an. Barnard setzte mit 55,531 Sekunden die Bestzeit und war in allen drei Sektoren der Schnellste. Damit unterstrich der Brite seine Konstanz und machte deutlich, dass im Qualifying kleinste Details über die Poleposition entscheiden würden.

Die Meisterschaftsstände sorgten dafür, dass Barnard und Günther gemeinsam in der zweiten Qualifying-Gruppe antreten mussten. Da nur vier Fahrer pro Gruppe ins Viertelfinale einzogen, war die Ausgangslage anspruchsvoll. Beide DS-Penske-Piloten wählten zunächst ein kontrolliertes Tempo und hielten sich in den Top 4, um auf den optimalen Moment für eine schnelle Runde zu warten.

DS-Penske tritt die Heimreise ohne Punkte an

Barnard setzte schließlich die Bestzeit seiner Gruppe und zog souverän weiter. Günther hingegen verpasste den Einzug ins Viertelfinale um lediglich sechs Tausendstelsekunden. In seinem ersten Duell scheiterte Barnard anschließend um eine Tausendstelsekunde am Einzug ins Halbfinale. Er startete das Rennen von Position fünf, während Günther fünf Plätze dahinter Aufstellung nahm.

Taylor Barnard

Taylor Barnard

Foto: DPPI

Kurz vor dem Rennen setzte erneut Regen ein. Auf der Startaufstellung nahmen die Teams in letzter Minute Änderungen am Fahrwerk vor, einige setzten auf ein rasches Abtrocknen der Strecke. Der Start erfolgte nach vier Runden hinter dem Safety-Car. Barnard hielt sich zunächst in den Top 10, während Günther im Verkehr stecken blieb und mehrere Positionen verlor. Der Deutsche hatte sich für ein Set-up für trockene Bedingungen entschieden und musste sein Tempo drosseln, da der Regen stärker ausfiel als erwartet.

Mit 39 verbleibenden Runden sorgten die ersten Attack-Modes für Verschiebungen im Feld. Barnard blieb zunächst geduldig im Mittelfeld und sparte Energie für die zweite Rennhälfte. Als er attackierte, hatten viele Konkurrenten ihre Energiereserven bereits eingesetzt. Der Brite nutzte den Allradantrieb seines DS E Tense FE25 im Attack Mode, kam jedoch nicht über Rang 14 hinaus. Günther beendete das Rennen fünf Plätze dahinter.

Die nächste Runde der Forme- E-Weltmeisterschaft findet Mitte Februar in Dschidda statt. In Saudi Arabien stehen am 13. und 14. Februar zwei Rennen auf dem Programm.

Transparenzhinweis: Dieser Beitrag wurde mithilfe eines Produktionskostenzuschusses von DS Automobiles ermöglicht. Eine inhaltliche Einflussnahme von DS auf den Beitrag fand nicht statt.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Formel E Miami: Mitch Evans mit Rekordsieg bei schwierigen Bedingungen
Mehr von
Didier Laurent

Formel E Mexiko: DS-Penske erlebt ein Wechselbad der Gefühle

Formel E
Formel E
Mexiko-Stadt
Formel E Mexiko: DS-Penske erlebt ein Wechselbad der Gefühle

Formel E Sao Paulo: DS-Penske in den Punkten

Formel E
Formel E
Sao Paulo
Formel E Sao Paulo: DS-Penske in den Punkten

DS Penske eröffnet neue Formel-E-Saison in Valencia

Formel E
Formel E
DS Penske eröffnet neue Formel-E-Saison in Valencia
Mehr von
Maximilian Günther

DS-Penske präsentiert Fahrerduo für Formel-E-Saison 2025/26

Formel E
Formel E
DS-Penske präsentiert Fahrerduo für Formel-E-Saison 2025/26

Vergne glänzt, DS Penske auf dem Podium in Berlin!

Formel E
Formel E
Berlin 2
Vergne glänzt, DS Penske auf dem Podium in Berlin!

Formel E Jakarta: DS Penske kämpft sich durch die Schwierigkeiten

Formel E
Formel E
Jakarta
Formel E Jakarta: DS Penske kämpft sich durch die Schwierigkeiten
Mehr von
DS Penske

Xavier Peugeot (DS Automobiles): "Echte Verbindung zwischen Wettbewerb und Serie"

Formel E
Formel E
Xavier Peugeot (DS Automobiles): "Echte Verbindung zwischen Wettbewerb und Serie"

Formel E Shanghai: DS-Penske punktet auch im Regen

Formel E
Formel E
Shanghai 2
Formel E Shanghai: DS-Penske punktet auch im Regen

Formel E Shanghai: Historischer Doppelsieg für DS-Penske

Formel E
Formel E
Shanghai 1
Formel E Shanghai: Historischer Doppelsieg für DS-Penske

Aktuelle News

MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Formel 1
F1 Formel 1
Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

Formel 1
F1 Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Formel 1
F1 Formel 1
"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen