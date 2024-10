Formel E mit obligatorischem Test für Frauen in Valencia

Die Formel E wird zum zweiten Mal in ihrer Geschichte einen reinen Frauentest durchführen. Im Rahmen des Vorsaisontests, der vom 5. bis 7. November auf dem Circuit Ricardo Tormo im spanischen Valencia stattfindet, ist die Nachmittagssession am 7. November ausschließlich für Fahrerinnen reserviert.

Jedes der elf Formel-E-Teams muss mindestens ein Auto mit einer Frau am Steuer einsetzen. Die Teams werden von den Organisatoren der Serie jedoch ausdrücklich ermutigt, beide Fahrzeuge mit Frauen zu besetzen.

"Wenn wir Frauen in unserer Serie Gleichberechtigung, Chancen und Sichtbarkeit bieten wollen, müssen die Bedingungen für alle gleich sein, um ihre Entwicklung zu fördern und sich mit denen zu messen, die bereits in der Startaufstellung stehen", sagt Formel-E-Geschäftsführer Jeff Dodds.

"Im Gegensatz zu anderen Serien, in denen die Fahrerinnen mit alten oder limitierten Autos antreten müssen, werden sie bei uns in ein hochmodernes Gen3-Evo-Auto steigen, das von unseren Teams in der Weltmeisterschaft eingesetzt wird", betont Dodds.

"Wir sind uns auch bewusst, dass ein einziger Test das seit langem bestehende Problem nicht lösen wird, aber wir müssen irgendwo anfangen. Wir wissen, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, und wir müssen sicherstellen, dass wir proaktive und konsequente Schritte unternehmen, die uns voranbringen."

"Als Motorsportserie mit einem fast gleichen Anteil an männlichen und weiblichen Fans glauben wir, dass es richtig ist, diesen Schritt zu gehen. Auch bei den Mitarbeitern der Formel E achten wir auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis", so Dodds.

Bereits 2018 hatte die Formel E in Diriyah, Saudi-Arabien, einen ersten Test für Frauen abgehalten. In dieser Saison testete Jamie Chadwick in Portland einen aktuellen Formel-E-Boliden von Andretti. Beim Rookie-Test in Berlin waren Marta Garcia für ERT und Alice Powell für Envision am Start.

In den zehn Jahren seit der Gründung der Formel E haben nur drei Fahrerinnen an Rennen teilgenommen, alle in der Gen1-Ära. Katherine Legge absolvierte 2014 zwei Starts mit Amlin Aguri und kam ebenso wenig in die Punkte wie Michela Cerruti mit dem Trulli-Team im gleichen Zeitraum, während Simona de Silvestro zwölf Starts für Andretti absolvierte und 2016 zweimal als Neunte in die Punkteränge fuhr.