Formel E Riad 1: DS-Penske und Jean-Eric Vergne in Topform

Eine Atmosphäre, die eines fantastischen Films würdig ist, eine beeindruckende Drohnenshow und ein wunderbares Nachtrennen: das waren die Zutaten, die das erste der beiden Formel-E-Rennen des Wochenendes zum E-Prix von Diriyya bei Riad in Saudi-Arabien zu einem Erfolg machten.

Im ersten Freien Training am Donnerstag gab es für Jean-Eric Vergne und Stoffel Vandoorne in den beiden beiden DS E-TENSE FE23 von DS-Penske die Plätze zwei und drei.

Am Freitag - nach einer weiteren Trainingssitzung, die der Abstimmung der Elektroautos gewidmet wurde - fuhr Vergne die schnellste Zeit in seiner Qualifying-Gruppe. Weniger glücklich war Vandoorne, der auf seiner schnellen Runde im Verkehr steckenblieb und sich nicht für das Viertelfinale qualifizierte.

Vergne hingegen fuhr ein perfektes Qualifying, um zunächst im Viertelfinale Norman Nato (Andretti) und im Halbfinale Sergio Sette Camara (ERT) zu bezwingen. "Du hast soeben dein Ticket für das Finale gewonnen", teilte ihm der stellvertretende DS-Penske-Teamchef Nicolas Mauduit über Funk mit.

Wenige Sekunden später, als Mitch Evans zu 73 Prozent als Favorit auf die Pole galt, erwies sich Vergne als unaufhaltsam und setzte wie ein Metronom eine weitere Bestzeit. Das Ergebnis war die 16. Formel-E-Pole für den Franzosen, der damit nun gemeinsam mit Sebastien Buemi (Envision) den Rekord für die meisten Poles in der Geschichte der Elektrorennserie hält.

Ein lebhaftes, aber kontrolliertes Rennen

Im Rennen unter Flutlicht erwischte Vergne einen perfekten Start und behielt die Führung vor Mitch Evans, der in seinem Jaguar durchaus eine Gefahr darstellte. Vergne gehörte zu den ersten, die den Attack-Mode aktivierten, um ein höheres Tempo fahren und sich etwas Vorsprung verschaffen zu können.

Titelverteidiger Jake Dennis übernahm vorübergehend die Führung. Hinter dem Andretti-Piloten ging derweil der Kampf zwischen DS-Penske und Jaguar weiter. Dennis, Evans und Vergne setzten sich bald vom Rest des Feldes ab, wobei der Unterschied in der Performance zwischen Spitzen- und Verfolgergruppe ziemlich groß war.

Jean-Eric Vergne Foto: DPPI

Um nicht zu viel Batterieleistung zu verbrauchen aktivierte Vergne seinen zweiten Attack-Mode und verlor zwei Positionen. Er blieb in Kontakt mit den Autos von Jaguar und Andretti, wobei die Energiestrategien unterschiedlich waren.

Im Windschatten von Dennis wurde Vergne häufiger von Evans unter Druck gesetzt. Der DS-Penske-Pilot wehrte sich nach Kräften, aber knapp vor Halbzeit der Renndistanz wurde klar, dass es mit der verbliebenen Energie eng werden würde.

Evans versuchte, die Führung zu übernehmen, war aber etwas zu optimistisch und kam von der Ideallinie ab. Dennis, der sich nicht aggressiv verteidigte, hielt sich an seine Strategie und behielt die Führung. Dahinter versuchte Vergne einen Angriff auf Evans. Die beiden Autos berührten sich, aber der Franzose kam davon. Nachdem er eine Menge Energie verbraucht hatte, wurde Evans schließlich von seinem Jaguar-Teamkollegen Nick Cassidy überholt.

"Sehr wichtiger" zweiter Platz für DS-Penske

In der 30. von 37 Runden lagen Dennis und Vergne immer noch vorne, nur etwas mehr als zwei Sekunden voneinander entfernt. Dahinter zahlte sich die Jaguar-Strategie aus und in den letzten Runden musste Vergne seine ganze Erfahrung aufbieten, um seine Position zu verteidigen. Er schaffte es und überquerte die Ziellinie knapp hinter Sieger Jake Dennis als Zweiter.

Platz zwei für Jean-Eric Vergne hinter Sieger Jake Dennis Foto: DPPI

"Wenn man von der Pole startet, will man natürlich gewinnen", sagte Vergne kurz nach der Zieldurchfahrt. "Aber wenn man sich den Rennverlauf ansieht, der uns im Endergebnis noch viel weiter hinten hätte sehen können, muss man zufrieden sein."

"Dieser zweite Platz ist sehr wichtig für uns, denn er zeigt die Fortschritte, die wir seit dem vergangenen Jahr gemacht haben. Das Ergebnis macht deutlich, dass wir jetzt eher in der Lage sind, mit den Autos von Jaguar und Porsche zu kämpfen", so Vergne.

Am Samstag treffen sich die Fahrer zur gleichen Zeit in der Startaufstellung, um das zweite Rennen des Saudi-Arabien-Wochenendes zu bestreiten. Dann steht eine Runde weniger (36 im Vergleich zu den 37 vom Freitag) auf dem Programm, aber mit der gleichen Menge an verfügbarer Energie. Die Strategien - und die Pace - könnten daher etwas anders sein.

Mit Bildmaterial von DPPI.