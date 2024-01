Formel E Riad 2: Positives Wochenende in Saudi-Arabien für DS-Penske

DS-Penske reist vom E-Prix von Diriyya in Saudi-Arabien mit einigen wichtigen Punkten ab. Jaguar und Porsche, die in der Formel-E-2023 an der Spitze lagen und auch zu Beginn der noch jungen Saison 2024 ganz vorne mitfahren, wissen nun, dass auch mit dem französisch-amerikanischen Team zu rechnen ist.

Das Ergebnis von Jean-Eric Vergne am Freitag - Pole im Qualifying und Platz zwei im Rennen - in Kombination mit der Tatsache, dass beide Autos am Samstag in die Punkteränge fuhren, ist für Eugenio Franzetti, den Direktor von DS Performance, eine Art Befreiungsschlag.

"Der Freitag war ein großartiger Tag für das DS-Penske-Team", betont der Vertreter von DS Automobiles in der Formel E. "Unsere Ergebnisse seit Beginn der Saison und vor allem hier zeigen die sehr gute Performance unseres DS E-TENSE FE23. Diese Punkte sind gut für die Moral, besonders zu Beginn der Saison", so Franzetti.

"Natürlich wissen wir, dass wir noch daran arbeiten müssen, den Rückstand auf einige unserer Konkurrenten aufzuholen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Jetzt, da wir die Bereiche kennen, in denen wir uns noch Spielraum haben, können wir in die richtige Richtung weiterarbeiten", sagt der Direktor von DS Performance.

Als Herausforderer von Porsche und Jaguar war DS-Penske im Jahr 2023 oft in Schlagdistanz, aber nicht ernsthaft in der Lage, sie über die gesamte Saison gesehen herauszufordern. Seit dem Beginn der Saison 2024 sind die Autos des Teams konkurrenzfähiger geworden - und das mit Fahrern, die der Aufgabe gewachsen sind.

Fortschritte müssen bestätigt werden

In der Formel E kommt es auf ein paar Dinge an, wobei die grundlegenden Trends am Ende immer in den Vordergrund treten. So konnte Stoffel Vandoorne am Freitag in Diriyya zwar im Qualifying keine schnelle Runde fahren, aber am Tag darauf zeigte er sein wahres Leistungsniveau.

Nach einem überzeugenden Freien Training (Vergne auf P2 und Vandoorne auf P6) schafften es die beiden DS-Penske-Piloten, obwohl sie in der gleichen Qualifikationsgruppe fuhren, unter die ersten Vier und zogen damit ins Viertelfinale ein. Im weiteren Verlauf der Duelle eliminierte Vandoorne dann Sacha Fenestraz (Nissan) und zog ins Halbfinale ein. Der Belgier startete vom vierten Platz, während Jean-Eric Vergne den achten Startplatz einnahm.

Stoffel Vandoorne Foto: DPPI

Während des zweiten Rennens des Wochenendes waren die Führenden vom Vortag nicht alle in gleicher Weise konkurrenzfähig. Und die Tatsache, dass das Samstagsrennen eine Runde kürzer war (36 statt 37), mischte die Karten in Bezug auf die Energiestrategie neu.

Wie schon beim Saisonauftakt in Mexiko-Stadt, so spielte DS-Penske um die Position, wobei Vandoorne den fünften und Vergne den achten Platz einfuhren. Diese Ergebnisse bringen Vergne aktuell den dritten Platz in der Fahrerwertung und DS-Penske den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung ein - hinter Jaguar, aber vor Porsche und dem Porsche-Kundenteam Andretti.

Durch die Absage des ursprünglich für Mitte Februar geplanten Rennens in Hyderabad (Indien) legt die Formel E nun eine siebenwöchige Pause bis zum Rennen in Sao Paulo (Brasilien) ein. Die Teams können diese Zeit nutzen, um ihre Formelboliden im Detail für die weitere und sicherlich hart umkämpfte Saison abzustimmen.

Jean-Eric Vergne (re.) mit Jay Penske Foto: DPPI

Mit Bildmaterial von DPPI.