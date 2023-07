Formel-E-Rookie-Training in Rom mit Ex-Formel-1- und DTM-Piloten Daniil Kwjat, Sheldon van der Linde und Jack Aitken sind am Freitag beim ersten Freien Training der Formel E in Rom mit von der Partie

Autor: Markus Lüttgens Ex-Formel-1-Pilot Daniil Kwjat, DTM-Champion Sheldon van der Linde und der amtierende Formel-2-Champion Felipe Drugovich sind die bekanntesten Namen auf der Liste der Freitagstester beim E-Prix der Formel E in Rom an diesem Wochenende. Im ersten Freien Training am Freitagnachmittag müssen die elf Teams der Formel E jeweils eines ihrer Cockpits einem Rookie zur Verfügung stellen. Die Teilnehmerliste wurde am Montag von der Serienorganisation veröffentlicht. Kwjat, der in der Formel 1 dreimal auf dem Podium stand und ab dem kommenden Jahr als Lamborghini-Werksfahrer in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) antritt, sitzt im Auto von Nio. Für das deutsche Abt-Cupra-Team fährt der Franzose Adrien Tambay, Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Patrick Tambay. Aus dem DTM-Fahrerkader der Saison 2023 nehmen zwei Piloten am Rookie-Training teil. Der amtierende Champion Sheldon van der Linde fährt wie schon beim Rookie-Test nach dem E-Prix von Berlin für Jaguar. Jack Aitken wird für Envision ins Lenkrad greifen. Weitere prominente Teilnehmer des Rookie-Trainings sind der amtierende Formel-2-Champion Felipe Drugovich (Maserati-MSG) sowie der zweimalige WTCR-Champion Yann Ehrlacher (DS-Penske). "Wir freuen uns, den besten Nachwuchstalenten aus aller Welt die Möglichkeit zu geben, sich hinter das Steuer eines Gen3-Rennwagens zu setzen", sagt Formel-E-Mitbegründer Alberto Longo. "Es wird spannend sein zu sehen, wie die Rookies, die in ihren jeweiligen Klassen zur Spitze gehören, den vollelektrischen Gen3-Rennwagen annehmen. Mit ihren bisherigen Leistungen haben sie sich diese Chance verdient, und wir wünschen ihnen viel Glück, wenn sie zeigen, warum sie in Zukunft einen Platz in der Meisterschaft verdienen." Übersicht Teilnehmer Rookie-Training Rom: Nio: Daniil Kwjat Abt-Cupra: Adrien Tambay Mahindra: Jehan Daruvala Jaguar: Sheldon van der Linde Envision: Jack Aitken Nissan: Luca Ghiotto DS-Penske: Yann Ehrlacher Andretti: Zane Maloney Maserati-MSG: Felipe Drugovich McLaren: Charlie Eastwood Porsche: Yifei Ye Mit Bildmaterial von Motorsport Images. geteilte inhalte Hier wetten! Jetzt wetten! Gefährlich & schwerfällig: Muss die Formel E ihre Lenkung überarbeiten? geteilte inhalte