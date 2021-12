Formel-E-Saison 2022/23: Kostengrenze für Teams und Hersteller beschlossen!

Die Formel E hat eine Budgetobergrenze für Hersteller und Teams ab der Saison 2022/23 beschlossen, um die Ausgaben der Rennställe zu deckeln. Laut Serien-Geschäftsführer Jamie Reigle ist die Eindämmung der Kosten ein Kernthema für die Serie, die die Ausgaben in Zukunft nicht ausufern lassen möchte. So soll die Weltmeisterschaft nach den Ausstiegen von Mercedes, Audi und BMW stabilisiert werden.

Die neuen Regeln wird ab dem 1. Oktober 2022 in Kraft treten und damit die komplette Gen3-Ära abdecken. Die Hersteller haben bereits mit der Entwicklung der neuen 470 Pferdestärken starken Elektromotoren begonnen. Zwischen den Jahren 2022 bis 2024 dürfen die Teams 13 Millionen Euro pro Saison ausgeben, jedoch gibt es einige Ausnahmen, um vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen.

In der Saison 2024/25 wird die Kostenobergrenze auf 15 Millionen Euro angehoben. Außerdem werden dann auch die Fahrergehälter eingerechnet, damit junge Talente eine größere Chance bekommen, sich in der elektrischen Formelserie zu beweisen. Des Weiteren fließen zudem die Kosten der Entwicklung einer Evolutionsstufe des neuen Gen3-Autos ins Budget mit ein.

Die Hersteller von Antriebssträngen müssen mit einem Limit von 25 Millionen Euro über zwei aufeinanderfolgende Saisons auskommen, um Forschung, Entwicklung sowie Fertigungsaktivitäten und laufende Dienstleistungen zur Unterstützung von Formel-E-Kundenteams abzudecken. Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Topmarken mit einem Budget von rund 40 Millionen Euro arbeiten.

Spotterguide: Alle Fahrer und Autos der Formel-E-WM 2022:

#3 - Oliver Turvey (Großbritannien) - Team: NIO, Antrieb: NIO 1 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #4 - Robin Frijns (Niederlande) - Team: Envision, Antrieb: Audi 2 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #5 - Stoffel Vandoorne (Belgien) - Team: Mercedes, Antrieb: Mercedes 3 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #7 - Sergio Sette Camara (Brsilien) - Team: Dragon-Penske, Antrieb: Penske 4 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #9- Mitch Evans (Neuseeland) - Team: Jaguar, Antrieb: Jaguar 5 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #10 - Sam Bird (Großbritannien) - Team: Jaguar, Antrieb: Jaguar 6 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #11 - Lucas di Grassi (Brasilien) - Team: Venturi, Antrieb: Mercedes 7 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #13 - Antonio Felix da Costa (Portugal) - Team: DS-Techeetah, Antrieb: DS 8 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #17 - Nyck de Vries (Niederlande) - Team: Mercedes, Antrieb: Mercedes 9 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #22 - Maximilian Günther (Deutschland) - Team: Nissan-e.dams, Antrieb: Nissan 10 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #23 - Sebastien Buemi (Schweiz) - Team: Nissan-e.dams, Antrieb: Nissan 11 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #25 - Jean-Eric Vergne (Frankreich) - Team: DS-Techeetah, Antrieb: DS 12 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #27 - Jake Dennis (Großbritannien) - Team: Andretti, Antrieb: BMW 13 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #28 - Oliver Askew (USA) - Team: Andretti, Antrieb: BMW 14 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #29 - Alexander Sims (Großbritannien) - Team: Mahindra, Antrieb: Mahindra 15 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #30 - Oliver Rowland (Großbritannien) - Team: Mahindra, Antrieb: Mahindra 16 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #33 - Daniel Ticktum (Großbritannien) - Team: NIO, Antrieb: NIO 17 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #36 - Andre Lotterer (Deutschland) - Team: Porsche, Antrieb: Porsche 18 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #37 - Nick Cassidy (Neuseeland) - Team: Envision, Antrieb: Audi 19 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #48 - Edoardo Mortara (Schweiz) - Team: Venturi, Antrieb: Mercedes 20 / 22 Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images #94 - Pascal Wehrlein (Deutschland) - Team: Porsche, Antrieb: Porsche 21 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #99 - Antonio Giovinazzi (Italien) - Team: Dragon-Penske, Antrieb: Penske 22 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Der Weltmotorsportrat des Automobil-Weltverbandes (FIA) hat die Änderungen am 15. Dezember 2022 bereits offiziell bestätigt. Mit der neuen Kostenobergrenze sollen die Formel-E-Teams und -Hersteller langfristig und nachhaltig arbeiten können. Außerdem war die Sicherstellung eines fairen sportlichen Wettbewerbs ein Grund für die Einführung der Budgetgrenze.

"Wir haben in Zusammenarbeit mit der FIA einen Rahmen geschaffen, der den langfristigen finanziellen Erfolg in den Mittelpunkt der Meisterschaft stellt, der unsere bestehenden Teams und Hersteller unterstützt und der gleichzeitig neue Wettbewerber und Investitionen anlockt", sagt Reigle über die neue Budgetobergrenze in der Formel E.

Die Ausgaben werden von der FIA, also ihrer Abteilung für Budgetobergrenzen, überwacht, die alle mutmaßlichen Verstöße untersuchen wird.

Im Rahmen des Weltmotorsportrats wurden weitere kleine Änderungen in der Weltmeisterschaft bekanntgegeben: Das neue Qualifyingformat wird statt zehn ganze zwölf Minuten lang gehen. Bonuspunkte gehen nicht mehr an den Fahrer mit der schnellsten Runde im Qualifying, sondern an den Polesitter. Er bekommt drei Zähler gutgeschrieben.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.