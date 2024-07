Formel-E-Saisonfinale in London: Ziel erreicht für DS-Penske

Während Porsche und Jaguar die intensive Saison der Formel E 2024 dominiert haben, zeigten DS Automobiles und Partner Penske Autosport, dass sie das Team sind, das ihnen am besten Paroli bieten kann. An diesem Sonntag in London bestätigte DS-Penske seinen dritten Platz in der Teamwertung, indem es beide Autos in die Top 10 brachte.

Am Rande des ExCel London, dem Austragungsort des 16. und letzten Rennens der Formel-E-Weltmeisterschaft 2024, war es etwas kühler als am Vortag. Das ändert aber nichts an den grundsätzlichen Fakten des Renntages. Vor dem Hintergrund des großen Finales zwischen Porsche und Jaguar ging es für DS-Penske darum, den dritten Platz in der Teamwertung vor Nissan und Andretti zu festigen.

Um dieses Ziel zu erreichen, konnte das Team auf die Entschlossenheit von Jean-Eric Vergne und Stoffel Vandoorne zählen, die mit drei Titeln (Vergne ist der einzige Fahrer, der die Meisterschaft zweimal gewonnen hat) Experten in dieser Disziplin sind. Aber auf dieser gefährlichen und engen Strecke, auf der jede Berührung die Hoffnungen eines Fahrers zunichte machen kann, muss alles zusammenpassen.

Während des einzigen freien Trainings war der Druck groß. Die Teams arbeiteten weiter an der Abstimmung ihrer Autos, denn das Sonntagsrennen war anders als das am Vortag. Es war nicht nur die letzte der Saison 2024, sondern auch drei Runden kürzer - 34 statt 37 -, was den Energieansatz und die Berechnungen der Renningenieure veränderte. Mit der gleichen Energiemenge am Start wie am Vortag und natürlich einem schnelleren Tempo gab es weniger Möglichkeiten zum Überholen.

In der 30-minütigen Session zeigte sich Vergne in der gleichen guten Form wie am Samstag. Er stellte seinen DS E-TENSE FE23 auf den dritten Platz, nur zwei Hundertstelsekunden hinter dem Nissan von Oliver Rowland. Auch Vandoorne zeigte eine gute Leistung und hielt sich in den Top 10, während die 21 Fahrer, die an der Session teilnahmen (der Jaguar von Nick Cassidy blieb in der Garage), innerhalb von sieben Zehnteln lagen.

Jean-Eric Vergne Foto: DPPI

Es blieben noch 1 Stunde und 50 Minuten bis zum Beginn des Qualifyings und der Vergabe der drei Punkte für die Poleposition, die an diesem Sonntagmittag an den Ufern der Themse von besonderer Bedeutung waren.

Der Druck steigt

Wie am Vortag warn die beiden DS Penske-Piloten in der Gruppe B. In diesem zwölfminütigen Qualifying zogen die besten Vier ins Viertelfinale ein. Zur Halbzeit lag Stoffel Vandoorne in Führung, Vergne war nicht weit dahinter. Als die Uhr stoppte, war das Ziel erreicht: Am Ende der beiden Gruppen qualifizierten sich nur DS-Penske und Jaguar mit ihren beiden Autos für das Finale. Mit den Startplätzen sechs und sieben erwarteten die DS E-TENSE Piloten mit Vergne an der Spitze ein ereignisreiches Rennen.

Stoffel Vandoorne Foto: DPPI

Und sie behielten Recht: Wie am Vortag gab es zahlreiche Rennunterbrechungen (um verunfallte Fahrzeuge abzutransportieren). Aber die Solidität und die Erfahrung des französischen Fahrers und seines belgischen Teamkollegen ermöglichen es ihnen, erneut in die Punkteränge zu fahren, nämlich auf die Plätze sechs und neun.

Mit diesem Ergebnis lag DS-Penske am Saisonende in der Teamwertung auf dem dritten Platz, hinter Jaguar und Porsche, aber vor Nissan und Andretti, dem Kundenteam von Porsche. In der Fahrerwertung landete Vergne auf Platz sechs, nur sieben Punkte hinter Antonio Felix Da Costa (Porsche). Unter den ersten Sechs befinden sich die beiden Porsche, die beiden Jaguar, der Nissan von Rowland und Vergne, der mit dem einzigen französischen Hersteller in der Meisterschaft erneut eine gute Saison hatte.

Transparenzhinweis: Dieser Beitrag wurde mithilfe eines Produktionskostenzuschusses von DS Automobiles ermöglicht. Eine inhaltliche Einflussnahme von DS auf den Beitrag fand nicht statt.