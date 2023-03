Formel E Sao Paulo 2023: Poleposition für Stoffel Vandoorne

Audio-Player laden

Der amtierende Meister Stoffel Vandoorne (DS-Penske) ist am Samstag im Qualifying zum E-Prix von Sao Paulo, sechster Lauf zur Formel-E-Weltmeisterschaft 2023, auf die Poleposition gefahren. Im Duell zweier Formel-E-Champions setzte sich der Belgier im Finale des Qualifyings gegen Porsche-Pilot Antonio Felix da Costa durch. Die zweite Startreihe teilen sich Edoardo Mortara (Maserati) und Mitch Evans (Jaguar).

"Es war ein schwieriger Saisonstart für mich, vieles lief nicht nach Plan. Deshalb freue ich mich sehr über die Poleposition, denn im Qualifying hatten wir bisher immer Probleme", sagte Vandoorne gegenüber 'ran.de'.

Formel E Sao Paulo: Ergebnisse

Als Vierter der Gruppe A war der DS-Penske-Pilot mit nur einer Zehntelsekunde Vorsprung in die Duellphase eingezogen. Dort setzte er sich im Viertelfinale klar gegen Jake Hughes (McLaren) durch, schlug im Halbfinale Mortara und im Finale schließlich Felix da Costa, der nach seinem Sieg in Kapstadt mit Startplatz zwei seine starke Form bestätigte.

Maximilian Günther (Maserati) schaffte es als einziger deutscher Fahrer in die Duellphase. Dort schied er im Viertelfinale gegen Felix da Costa aus. Allerdings wird Günther in der Startaufstellung um drei Plätze nach hinten versetzt.

McLaren-Pilot Rene Rast verpasste als Sechster der Gruppe A ebenso den Einzug in die Duellphase wie Nico Müller (Abt), der direkt hinter ihm auf Position sieben fuhr. Nach dem schwierigen Saisonauftakt ist bei der Abt-Mannschaft in Sao Paulo jedoch ein Aufwärtstrend zu erkennen, von dem Müllers Teamkollege Robin Frijns bei seinem Formel-E-Comeback als Zehnter der Gruppe B nicht profitieren konnte. Der Niederländer beklagte nach neunwöchiger Verletzungspause einen Erfahrungsrückstand.

WM-Spitzenreiter Pascal Wehrlein (Porsche) steht im Rennen vor einer Aufholjagd. Der Deutsche kam nach einem leichten Mauerkontakt in der ersten Qualifying-Gruppe nur auf Rang acht und wird zudem nach seinem Unfall beim Rennen in Kapstadt in der Startaufstellung um drei Plätze zurückversetzt und wird von Position 18 starten.

Enttäuschend verlief das Qualifying auch für Andre Lotterer (Andretti), der in der Gruppe A nur den elften und damit letzten Platz belegte. Der Deutsche wird sich die letzte Startreihe mit Lokalmatador Lucas di Grassi (Mahindra) teilen wird, der sein Auto in Gruppe B nach einem Mauerkontakt vorzeitig an der Box abstellen musste.

Das sechste Rennen der Formel-E-Saison 2023 in Sao Paulo wird am Samstag um 18:00 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.