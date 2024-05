Formel E Schanghai 2024: Zweiter Saisonsieg für Antonio Felix da Costa

Porsche-Pilot Antonio Felix da Costa hat am Sonntag das zweite Rennen der Formel E beim E-Prix von Schanghai gewonnen und damit seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der Portugiese setzte sich nach 28 Runden auf dem Formel-1-Kurs in der chinesischen Metropole vor Jake Hughes (McLaren) und Norman Nato (Andretti) durch. (zu den Ergebnissen)

Rang vier ging an Nick Cassidy (Jaguar), der damit im Kampf um den WM-Titel einen wichtigen Schritt machte, da seine unmittelbaren Rivalen weitgehend leer ausgingen. Sein Teamkollege Mitch Evans wurde Fünfter. Stoffel Vandoorne, Jean-Eric Vergne (beide DS-Penske), Maximilian Günther (Maserati-MSG), Robin Frijns (Envision) und Oliver Rowland (Nissan) komplettierten die Top 10.

Einen Renntag zum Vergessen erlebte Porsche-Pilot Pascal Wehrlein. Nach Platz 13 im Qualifying lag er in der ersten Rennhälfte noch knapp in den Top 10, doch in Runde 12 erlitt er nach einer Berührung mit Sam Bird (McLaren) einen Reifenschaden hinten links, musste außerplanmäßig die Box ansteuern und blieb als 20. ohne WM-Punkte.

Ähnlich erging es den beiden Fahrern des Abt-Teams. Nico Müller wurde 15., Lucas di Grassi kam nicht über Platz 19 hinaus.

Mit 28 Runden war das Sonntagsrennen der Formel E in Schanghai eine Runde kürzer als das Samstagsrennen, wodurch das Energiemanagement noch weniger entscheidend war. Felix da Costa, der vom dritten Startplatz ins Rennen gegangen war, fuhr von Beginn an in der Spitzengruppe, verbrauchte aber etwas weniger Energie als seine direkten Rivalen Hughes und Nato.

Die beiden Jaguar-Piloten Cassidy und Evans setzten auf ihre gewohnte Strategie und fuhren in der ersten Rennhälfte unauffällig hinter der Spitze und sparten ebenfalls Energie. Allerdings konnten sie diesen Vorteil in der Schlussphase des Rennens diesmal nicht ausspielen.

Denn im letzten Renndrittel konnten alle Fahrer an der Spitze nahezu die volle Leistung aus ihren Boliden herausholen, sodass sich ein eher statisches Rennen ohne Überholmanöver entwickelte. So fuhr Felix da Costa an der Spitze ungefährdet zum Sieg, während Polesetter Hughes sein erstes Podiumsergebnis in der Formel E einfuhr.

Obwohl er als Vierter das Podium verpasste, war auch Cassidy ein Gewinner des Sonntagsrennens. Da sein direkter Verfolger Wehrlein punktelos blieb und der bisherige Meisterschaftsdritte Rowland als Zehnter nur einen Zähler holte, baute der Neuseeländer seine WM-Führung aus.

Nach zwölf von 16 Saisonrennen hat Cassidy mit 167 Punkten nun 25 Zähler Vorsprung auf Wehrlein (142). Evans verbesserte sich mit 132 Punkten auf Rang drei vor Rowland (131). Auch in der Teamwertung liegt Jaguar mit 299 Punkten deutlich in Führung. Porsche (226) und Nissan (157) folgen auf den Plätzen zwei und drei.

Weiter geht es in der Formel E vom 28. bis 30. Juni 2024 mit dem E-Prix im US-amerikanischen Portland, der erneut als Double-Header ausgetragen wird.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.