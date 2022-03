Formel E stellt Streckenlayout für ersten E-Prix in Kapstadt vor

Audio-Player laden

Die Formel E hat am Freitag das Streckenlayout für den E-Prix von Kapstadt vorgestellt, der in der Saison 2022/23 erstmals Bestandteil des Formel-E-Kalenders sein soll. Die 2,8 Kilometer lange Strecke mit mehreren langen Geraden und engen Kurven führt im Stadtteil Green Point rund um das Stadion, in dem bei der Fußball-WM 2010 unter anderem die Viertelfinalbegegnung Argentinien gegen Deutschland ausgetragen wurde.

Die Strecke beginnt mit einer kurzen Geraden zwischen dem Stadion und dem Cricket-Club und führt dann in einer engen Linkskurve auf die Autobahn, bevor die Autos in den nächsten Kreisverkehr abbiegen, der als Schikane genutzt wird.

Nach dem Granger-Bay-Boulevard biegen die Autos auf die Beach Road ab und folgen der Küste, bevor sie auf die Fritz-Sonnenberg-Road abbiegen und zurück zum Stadion fahren. Der Ausbau der Straßen wird im April dieses Jahres beginnen und im Dezember abgeschlossen sein.

"Die Öffentlichkeit hat nach einem Formelrennen auf einem Straßenkurs geschrien, und wir kommen diesem Ruf jetzt nach", sagt Iain Banner, Vorsitzender des lokalen Rennpromoters e-Movement. "Mit dem Tafelberg als Kulisse und Robben Island im Vordergrund habe ich keinen Zweifel daran, dass die Formel E in Kapstadt und ganz Südafrika große Unterstützung finden wird."

"Wir glauben, dass die Austragung der Formel E in Kapstadt Afrika als Akteur beim Übergang zu einer grüneren Zukunft präsentieren wird und die Stadt und das Westkap als Pionierzentrum für erneuerbare Energien in Südafrika positionieren wird", so Banner weiter.

Auf Seiten der Formel E freut man sich auf den nach Marrakesch zweiten Austragungsort eines Formel-E-Rennens in Afrika. "Wir haben in unserem Ökosystem aus Teams, Fahrern und Sponsoren eine sehr positive Resonanz auf den Besuch in Kapstadt erhalten und freuen uns daher sehr, dass die Stadt in den Kalender der Saison 9 aufgenommen wird", sagt Alberto Longo, Mitbegründer und Chief Championship Officer der Formel E.

"Als ich Iain Banner 2019 zum ersten Mal traf, sagte er, er sei zuversichtlich, dass Kapstadt das Potenzial habe, eine der Top-Städte in unserem globalen Kalender zu werden. Dies ist mein erster Besuch in Südafrika, und nachdem ich nun die Schönheit der Mother City gesehen habe, bin ich überzeugt, dass er Recht hat", so Longo weiter.

Mit Bildmaterial von FIA Formula E.